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Sağlık Bakanlığına 16 bin personel alınacak! Personel alımı başvuru şartları belli oldu mu?

Kamu ve kuruluşlarına personel alımları ihtiyaca göre alınmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanlığına 16 bin personel alınacak. Alınan karara göre 2020 yılında Sağlık Bakanlığı 16 bin alacak. Personel alımı başvuru şartları da netleşmeye başladı. 16 bin kişilik kontenjan sayıları da belli oldu.

Giriş Tarihi: 26.12.2019 09:34 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 09:48
Sağlık Bakanlığına 16 bin personel alınacak! Personel alımı başvuru şartları belli oldu mu?

Sağlık personeli adaylarına müjde! Cumhurbaşkanı kararı ile 2020 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2020 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 16 bin olarak tespit edildi.

Kararda 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2020 yılında sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri ve unvanlar şöyle sıralandı:

Buna göre, istihdam edilecek 16 bin sözleşmeli sağlık personelinden 6 bin 676'sı doktor, 8 bin 288'i uzman doktor olacak.

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Sağlık Bakanlığına 16 bin personel alınacak! Personel alımı başvuru şartları belli oldu mu?
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