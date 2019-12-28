2019 Sağlık Bakanlığı KPSS 2019/7 tercih sonuçları sorgula! Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ÖSYM ile belli oldu!

Sağlık Bakanlığı personel alımı kapsamında birçok alana yapılacak olan alımların başvuruları gerçekleştirilmiş adaylar internet üzerinden Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS 2019/7 tercih sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya devam ediyordu. Sosyal Medya üzerinden ÖSYM başkanı Halis Aygün tarafından yapılan bir paylaşımla sonuçların bugün açıklanacağı duyuruldu. Binlerce vatandaşın heyecanla beklediği sonuçlar ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS 2019/7 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS 2019/7 tercih sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İşte detaylar…

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!

7 bin 525'i hemşire, 2 bin 182'si ebe ve 6 bin 951'i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapılacağı bildirilmiş adaylar başvurularını gerçekleştirmişti. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS 2019/7 tercih sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

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