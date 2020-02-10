Sabah memurlar: Sağlık Bakanlığında çalışanlar dikkat! İşte o karar

BAŞVURUNUN KONUSU

Başvuranın iş güvenliği kapsamında verdiği eğitimlerin karşılığı olarak tarafına Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte öngörülen ek puanın verilmesi talebi hakkındadır.

I. BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ

1) Başvuran, Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Mersin Şehir Hastanesinde biyolog olarak görev yaptığını, görevinin bir parçası olmadığı halde tüm çalışanlara verilmesi gereken 16 saatlik eğitimi ve 6331 sayılı Kanun gereği zorunlu olan iş güvenliği eğitimlerini 2018 yılı Ocak ayından itibaren kendisinin verdiğini, eğitim faaliyetlerinde görevli eğiticilere sağlık tesisi puan ortalamasının %10'u oranında ek puan verildiğini, dilekçesine istinaden tarafına Haziran ayında ek puan verildiğini ve ödeme yapıldığını, ancak Temmuz ayından itibaren hem ek puan verilmediğini hem de geriye dönük olarak ödeme yapılmadığını belirterek geriye dönük olarak eğitim verdiği aylardaki ek puanların tarafına verilmesini ve bunun karşılığı olan ödemenin yapılmasını talep etmektedir.

2) Ayrıca başvuran, 18/4/2018 tarihli Mersin Şehir Hastanesi Başhekimliğine hitaben yazdığı dilekçede, Başhekimlikçe 15/7/2017 tarihinde yetkili bir OSGB firmasından risk değerlendirmesi ve eğitim hizmeti alımı yapıldığını, kendisiyle karşılıklı bir sözleşme yapılarak görevlendirme yapılmadığını, İş Güvenliği uzmanı olarak görevlendirilse idi eğitim hizmetinin görevi kapsamında olacağını ve bu durumda ek ödeme talep edemeyeceğini belirtmektedir.

II. İDARENİN BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

3) Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün 14/01/2019 tarihli ve E. 99 sayılı yazısında; Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görev yapan personele yapılacak ek ödemelerin 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 14/02/2013 tarihli ve 28559 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan "Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile düzenlendiği, mezkûr Yönetmeliğin Ek-5 sayılı "Ek Puan Tablosu"nda "Eğitim faaliyetlerinde görevli eğiticiler"e sağlık tesisi puan ortalamasının %10'u oranında ek puan verileceği hükmünün yer aldığı, ancak sağlık personeli tarafından yürüttüğü görevinin bir parçası olarak sağlık çalışanlarına, hastalara ve hasta yakınlarına yapılan bilgilendirmelerin ek ödemeye esas olan eğitim faaliyeti olarak değerlendirilmediği, bu kapsamda Ocak 2018 döneminden itibaren "İş Sağlığı ve Güvenliği" birim sorumlusu olarak görevlendirilen başvurana görevinin gereği olarak yaptığı bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinden dolayı ek puan verilmesinin mümkün olmadığı ifade edilmiştir.

4) Mersin Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinin 11/01/2019 tarihli ve E. 954 sayılı yazısında; başvuranın görev tanımının İş Sağlığı Güvenliği Birimi ve Uluslararası Hasta Koordinasyon Birim Sorumlusu olduğu, 6331 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 7 inci fıkrası uyarınca kısmi zamanlı olarak görevlendirilmediği, asli görevi biyolog olmasına rağmen biyolog olarak görevlendirilmeyerek; aldığı eğitim ve sertifikalardan dolayı görevli olduğu Hastane de iş sağlığı ve güvenliği birimi sorumlusu olarak görevlendirildiği ve bu eğitimi vermek rutin işinin bir parçası olması sebebiyle başvurana %10 ek puan verilmediği açıklamalarına yer verilmiştir.

KARAR METNİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!