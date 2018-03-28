Burçlar her alanda olduğu gibi mobilya seçimi ve dekorasyon fikirlerimizde de etkili oluyor. Huzurlu, rahat, mutlu ve zevkli seçimlerden oluşan bir ev istiyorsanız mutlaka mobilyalarınızı burçlarınıza göre seçmelisiniz. İşte burçlara göre dekorasyon fikirleri...
Giriş Tarihi: 28.3.2018 10:33
YENGEÇ
Elementi su olduğu için aşırı canlı renkleri sevmezler. Beyaz, gri gibi renkleri seçerler. Bazı Yengeç burçları yükselen burçlarına göre tercihlerini mavi, mor gibi renklerden de yana kullanabilirler. Gümüş objeler yengeçlere huzur verir.