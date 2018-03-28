Burçlara göre dekorasyon fikirleri

YENGEÇ

Elementi su olduğu için aşırı canlı renkleri sevmezler. Beyaz, gri gibi renkleri seçerler. Bazı Yengeç burçları yükselen burçlarına göre tercihlerini mavi, mor gibi renklerden de yana kullanabilirler. Gümüş objeler yengeçlere huzur verir.