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Burçlara göre

Burçlar her alanda olduğu gibi mobilya seçimi ve mizde de etkili oluyor. Huzurlu, rahat, mutlu ve zevkli seçimlerden oluşan bir ev istiyorsanız mutlaka mobilyalarınızı burçlarınıza göre seçmelisiniz. İşte fikirleri...

Giriş Tarihi: 28.3.2018 10:33
Burçlara göre dekorasyon fikirleri

YENGEÇ

Elementi su olduğu için aşırı canlı renkleri sevmezler. Beyaz, gri gibi renkleri seçerler. Bazı Yengeç burçları yükselen burçlarına göre tercihlerini mavi, mor gibi renklerden de yana kullanabilirler. Gümüş objeler yengeçlere huzur verir.

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Burçlara göre dekorasyon fikirleri
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