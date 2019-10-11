NO’34, Fashion Week İstanbul'da tanıtıldı

Mercedes Benz Fashion Week kapsamında dün Zorlu PSM'de gerçekleşen NO 34 Runway SS20; İstanbul'un tüm renklerini, enerjisi hayatın akışındaki tüm ritimlerini taşıyan özel bir koleksiyonu ilk kez izleyicilerle buluşturdu.

Koregrafisi Öner Evez, stylingi Emre Bayhan tarafından yapılan NO34'de özel Mac koleksiyonu ile yapılan trend makyaj ve koleksiyon ruhunu taşıyan Newold Design tarafından entegre edilen saç tasarımlarıyla 40 parça izleyicilere sunuldu.

RENGARENK KOLEKSİYONDA FİNAL DİLAN ÇITAK TATLISES'TEN

Sarı, Kırmızı ve Mavinin ağırlıkla kullanıldığı koleksiyonun finali, Dilan Çıtak Tatlıses'in taşıdığı özel bir parça eşliğinde, İstanbul'u temsil eden ve sokak baloncularından esinlenerek yapılan Mavi-Sarı-Beyaz ve Kırmızı balonlardan oluşan bir koreografi ile gerçekleşti.

Defilenin finali Dilan Çıtak Tatlıses'in taşıdığı özel tasarım bir parça ve rengarenk balonlarla yapıldı.