Kişisel tarzınızı bulmanın püf noktaları

1. VÜCUT TİPİNİZİ TANIYIN

İlk yapmanız gereken kendi vücut tipinizi tanımaktır. Vücut tipiniz sizin ne giyeceğinizi belirlemez ancak ne tür kıyafetlerin sizi iyi göstereceğini anlamanızda yardımcı olur. Vücut tiplerini şu şekilde sıralayabiliriz;

Kum saati vücut: Bu vücut formu omuz ve kalça genişliği orantısının eşitliği ile bel bölgesinin ince olmasını temel alır.

Atletik vücut: Bu vücut şeklinde omuzlar belirgin bir şekilde geniştir. Omuzdan aşağıya doğru bel ve kalçanın daha dar şekilde olmasıdır.

Düz vücut: Omuz, bel ve kalça aynı hizada birbirlerini takip eder. Bel oyuntuları yoktur. Uzun boy ve ince fiziğe sahiptirler.

Armut vücut: Omuzlardan kalçaya doğru dar olduğu, ince bir beli takip eden kalçalarda belirgin bir şekilde genişleyen, üst bacakların dolgun olduğu vücut şeklidir.

Elma vücut: Göğüs bölgesine takiben karın bölgesi geniştir, genel kilo dağılımı en çok burada yani üst bedende toplanır. Bu vücut şekline sahip insanlar genellikle ince bacaklara sahip olurlar.