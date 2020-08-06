Boyunuzu uzun göstermek için nasıl giyinmelisiniz?

TEK RENK PARÇALAR

Tek renk parçalardan oluşan bir kombin, vücudu bir bütün olarak gösterir. Tek renk kombinler boyu kesmez ve daha uzun görünmesine yardımcı olur. Ayrıca çok da havalı görünür!

YÜKSEL BEL PANTOLON

Düşük bel modası çok şükür bitti derken yeniden görmeye başladık. Kişiyi olduğundan daha kısa gösteren düşük bel pantolonlar, özellikle boyu uzun olmayanların uzak durması gereken parçalar. Bunun yerine yüksek bel pantolonlar tercih edin.

YIRTMAÇLI ETEKLER VE ELBİSELER

Derin yırtmaçlı etek ve elbiseler bacakların olduğundan uzun görünmesini sağlar. Yırtmaçlı etek ya da elbiselerin kumaşının ise 'uçuş uçuş' dediğimiz, hafif ve yumuşak kumaştan olmasına dikkat edin. Her ortama rahatlıkla uyarlayabileceğini yırtmaçlı etek ve elbiseleri ister topuklu ayakkabı, ister sandalet isterseniz de sneaker ile giyin.

MİNİ ETEKLER

Mini etekler, bacakları açıkta bırakır ve böylece daha uzun görünmenize yardımcı olur. Ancak dikkat edin; dar formdaki mini etekler aynı etkiyi göstermez. Bol, pilili ya da şifon etekler tercih edin.

DİKEY ÇİZGİLİ KIYAFETLER

Dikey çizgili parçaların daha uzun gösterdiğinizi bilmeyenimiz yoktur. Ancak dikey çizgi desenli kıyafetler giyerken çok fazla renk kullanmamaya dikkat edin.

V YAKA ÜSTLER

V yaka bluzler boynu açıkta bırakır ve bu küçük hamle boynunuzu uzun gösterir.

Kaynak: Hürriyet/ Mahmure