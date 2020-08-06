Trend alarmı: 'Yeni yaz'

SIRA DIŞI BASKILAR

Son birkaç yıldır, farklı desen ve baskılar modanın kalbini oluşturuyor. Leopar desenler ile başlayan bu serüven daha sonra kartele birçok feminen hayvan deseni eklenmesi ile devam etti. Feminen hayvan desenleri kış aylarına hala hakim olsa da; yaz aylarının yeni hakimi bu tatlı meyve baskıları!

70'LERE GÖNDERME

İçinde bulunduğumuz bu benzersiz zaman, geçmişe özlemimizi artırdı. Özgürlüğümüzü özlüyor; eski hayatımıza kavuşmak istiyoruz. Özgürlükten bahsetmişken modada çığır açan 1970'ler dönemini atlamak olmaz! Bu yaz 70'lerde sık sık kullanılan bu çicek desenleri oldukça moda!

SANDALETLER

Birkaç sene önce 'trend' olacağı söylense asla inanmayacağımız sandaletler, birçok lüks markanın koleksiyonuna katması ile beraber gözümüze 'olağan' hatta 'trend' gelmeye başladı. Bu yaz da etkilerini oldukça sık göreceğiz.

HASIR ÇANTALAR

Aslında hasır çantalar, geçtiğimiz birkaç yıl boyunca; yaz aksesuarlarının temelini oluşturdu. Hasırdan çanta, ayakkabı, sandalet hatta takı gibi birçok aksesuar yapıldı. Bu yaz da bu materyalin etkisini sık sık göreceğiz.

MİDİ ETEKLER

Hem konforu hem de şıklığı için sık sık tercih edilen midi etekler; yaz aylarının kurtarıcı parçası! Tek parça kombinlerinden sıkılan kişiler; midi etekleri tercih edebilir.

Kaynak: Pembenar