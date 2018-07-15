“Babam da eşim de şehit oldu, ne mutlu bana”

Hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz
'da hem eşi Fazıl Gürs
'ü (36) hem de babası Necati Sayın
'ı (62) şehit veren, iki kız kardeşi ise gazi olan Bilge Gürs, SABAH'a konuştu: "O hain gecenin üzerinden bin asır geçse bu millet o geceki hainleri ve vahşeti unutmaz, unutturmaz. Bu dünya var oldukça FETÖ'cülerin hainliği nesilden nesillere aktarılarak, o gece yaşanan demokrasi savaşı anlatılacak"dedi. Ankara
'da yaşayan Necati Sayın darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi damadı Fazıl Gürs, kızları Ayşegül Sayın ve Ülkü Sayın ile sokağa çıktı. Arabayla Kızılay Meydanı'na giden aile, arabalarını burada bırakıp, Genelkurmay Başkanlığı'na doğru yürümeye başladı. Üzerlerine doğru gelen tanktan kurtulmaya çalışan Necati Sayın, damadı Fazıl Gürs ve kızı Ülkü Sayın bulundukları yerdeki köprüden aşağıya düştü. Ayşegül ise köprüde asılı kaldı ve ayağından yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan
Necati Sayın kendisine 'Nasılsın' diye soranlara "Vatan iyiyse ben de iyiyim Elhamdülillah" dedikten birkaç saat sonra şehit düştü.
Dakikalar sonra da damadı Fazıl Gürs'ün şehit haberi geldi. Evli ve 1 çocuk annesi olan Bilge Gürs şunları söyledi: "Karanlıktan aydınlığa bir demokrasi zaferi olan 15 Temmuz FETÖ'nün alçak darbe girişimi karşısında şanlı bir mücadele veren kardeşlerimiz tarafından yazıldı. O kahramanlar ki vatan, millet, devlet uğruna gözlerini bile kırpmadan dikildiler hainlerin karşılarına. Tarih yazdılar o gece. Babam ve eşim de o gece şehit oldu. Ben ölümden çok korkardım. Babam da hep korkma derdi bana. Artık korkmuyorum babacım. Senden öğrendim korkusuzluğu. Çocukken, gençken İstiklâl Marşı
okunurdu törenlerde göz yaşlarıma hakim olamazdım. Şimdi anlıyorum ben şehit kızı, şehit eşi olacakmışım. Şimdi İstiklâl Marşı okunurken gurur duyuyorum. Bakışlarım göklere çevriliyor. Ağlamıyorum. Ahlaktan vicdandan uzak kendini 1 dolara satmış, gözlerini kan bürümüş asker kılığına girmiş teröristlere karşı bu millet o gece kahramanlık mücadelesi, demokrasi savaşı verdi. Kazanan Türk milleti"