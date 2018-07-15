Haberler 15 Temmuz İhaneti Haberleri “Babam da eşim de şehit oldu, ne mutlu bana”

“Babam da eşim de şehit oldu, ne mutlu bana” Hayatındaki en değerli kişileri vatan uğruna şehit verdi. O şimdi onların kahramanlığıyla gurur duyuyor. “ Onlardan korkusuzluğu öğrendim. Artık ölümden korkmuyorum” diyor