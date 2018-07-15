“Bir kez bile keşke gitmeseydi demedik”

15 Temmuz
gecesi FETÖ
'nün hain darbe girişimi sırasında Ankara
'da Genelkurmay Başkanlığı önünde, darbeci hainlerin helikopterden attığı bomba ile başından yaralanan iki çocuk babası gazi İhsan Çağ
(38) iki yıldır hastaneye gidip geliyor. Vücudunun sağ tarafı tamamen felç olan gazi İhsan Çağ, sol tarafından ise sadece kolunu oynatabiliyor. Darbeci hainlere karşı "Bu vatanı size yedirmeyiz" diye koşan İhsan Çağ, bombayla aldığı darbe sonucu konuşma yeteneğini de kaybetti. 15 Temmuz gazisi İhsan Çağ'ın babası İbrahim Çağ
, oğlunun durumunu anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Çağ "Oğlum sadece birkaç kelime anne, baba diyebiliyor. Çocuklarına gel git diyebiliyor. Bir de oğlum o gece nereye gittin dediğimizde hareket ettirebildiği tek kolu ile evde asılı bayrağı gösteriyor. Bayrak için gittim diyor" ifadelerini kullandı. 2 YILDIR HER GÜN FİZİK TEDAVİYE GİDİYOR
15 Temmuz gecesi sokağa çıkan milyonlarca vatandaştan birisi olan İhsan Çağ, FETÖ'cü hainlerin darbe girişimine dur demek için iki çocuğunu ve eşini arkasında bırakıp, bombaların atıldığı Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne koştu. Orada atılan bombayla başından ağır yaralanan Çağ, 2 yılda çok sayıda ameliyata girdi. Hala da ameliyatları devam edecek. Vücudunun büyük bir bölümü felçli hale gelen Çağ yürüyemiyor, konuşamıyor sadece sol kolunu hareket ettirebiliyor. "ÜZERİNE BOMBA ATTILAR"
Servis şoförlüğü yapan gazi İhsan Çağ'ın vatanını bayrağını çok sevdiğini dile getiren baba İbrahim Çağ "O gecede iki arkadaşıyla birlikte Ankara Kızılay Meydanı'na gitmiş. Bir süre sonra oradan da Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne yürümüşler. Arkadaşlarının anlattığına göre zaten asıl kargaşa oradaymış. Darbeciler halkın üzerine ateş açtığı yetmiyor gibi birde bomba yağdırmışlar. Bu bombalardan birisi oğlumun çok yakınına düşmüş, şarapnel parçası beynine kadar işlemiş büyük hasar görmüş. Aldığı o büyük hasar oğlumu hareket edemez hale getirdi artık konuşamıyor bile. Şu an da sağ tarafı tamamen felçli, sol tarafı ise hareketsiz kalmaktan kemikleşmiş. Sadece sol kolunu hareket ettirebiliyor" dedi. "Oğlum 60 gün yoğun bakımda kaldı, ondan bu tarafa birkaç kez daha durumu kötü oldu hastaneye yatırdık. Sürekli olarak, fizik tedaviye gidip geliyoruz" diyen Çağ "Bizlere sadece baba, anne diye seslenebiliyor. Birde o gece nereye gittin dediğimizde sol koluyla bayrağı gösteriyor. Bir an bile keşke gitmeseydi demedik" dedi. Gazi oğlu için, şiir yazdı
Oğlu hastaneye yattığı günden beri sürekli başında duran ve onunla ilgilenen baba İbrahim Çağ, 15 Temmuz gazisi oğlu için bir de şiir yazdığını ifade etti. "Ben bu şiiri 18 Temmuz 2016 günü yazdım. Oğlum o zaman çok daha kötü halde yatıyordu. Allah'a şükür şimdi daha iyi" dedi.İşte baba İbrahim Çağ'ın 15 Temmuz gazisi oğluna yazdığı duygu dolu şiir:
"Et sipere tankın gücü yetmedi
Hainin muradı olmaz inşallah
Uyan oğlum daha nöbet bitmedi
O gülen yüzlerin solmaz inşallah
Bak fitneye planını kuruyor
Açık sinelere mermi vuruyor
Necip millet kararında duruyor
Fitnenin vatanı olmaz inşallah
Hastane koridorları esiyor serin
Duymuyorsun sesimi uykun pek derin
Milleti uğrunda her bir neferin
Kanları da yerde kalmaz inşallah"