Haberler 15 Temmuz İhaneti Haberleri “Bir kez bile keşke gitmeseydi demedik”

“Bir kez bile keşke gitmeseydi demedik” “İki yıldır konuşamıyor, yürüyemiyor ve hareket edemiyor” “Onu bu hale getirenlerden hesap sorulsun”