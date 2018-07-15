Bu ihaneti geride bırakmak için herkes canla başla çalıştı

Türk Milletinin
, 15 Temmuz
2016'da yaşanan darbe girişimine dirliği, dirayeti, feraseti, basiretiyle karşı koyduğunu belirten Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, "Mehmet Akif
'in İstiklal Marşı'nda ifade ettiği gibi, 'bu hayâsız akın' karşısında demokrasi ve toplumsal huzurunu müdafaa etmiştir" dedi. "Bizatihi milletin üniformasız, silahsız, mazbut evlatlarının öncülüğünde gösterilen kahramanca direnişle birlikte 15 Temmuz tarihi ve onun temsil ettiği değerler manzumesi müstesna bir öneme sahiptir" diyen Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık milletimiz, demokrasi yolunda çok daha fazla ve bitmek bilmez bir azimle çalışmamız gerektiğini gösteren o meşum günü bir demokrasi ve milli irade bayramı olarak idrak etmektedir. Bunu yaparken de elbette ne o alçak kalkışmayı ne de yüce milletimizin kutlu direnişini unutmamız mümkündür." ÇARKLAR DÖNMEYE DEVAM ETTİ
15 Temmuz direnişinin aynı zamanda Türk milletinin 2023 ve 2071 hedeflerine giden yolda hiçbir engele boyun eğmeyeceğinin, azim ve inancının göstergesi olduğunu ifade eden Özcan, "Milletimizin bütün unsurları gibi, iş dünyamız da bu darbe girişiminin sonrasındaki ilk iş günü vakarına yaraşır bir gayret ve ciddiyetle görevinin başındaydı. Sanki ülkede bir darbe girişimi yaşanmamışçasına bir sükunetle milletimiz çalışmaya devam etti. Fabrikalar durmadı, şantiyeler işe ara vermedi, bankalar olağanüstü bir disiplinle günlük faaliyetlerini gerçekleştirdi. Çarklar dönmeye, hayat akmaya devam etti. Herkes bu ihaneti geride bırakmak için canla başla işine sarıldı" diye konuştu. ÜLKEMİZ YOLUNDAN SAPMADI
"Bu şartlarda yeşeren samimi umut ve iyimserlik iklimi Yenikapı'dan dört bir yana yayıldı" diyen Özcan, sözlerine şöyle devam etti: "Memleket sevdalısı milyonların azim ve kararlılığı, ülke insanının demokrasi etrafında birleşip kenetlenmesini sağladı. Türkiye
demokrasi sınavından başarıyla ve daha da güçlenerek çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin aldığı mali ve idari tedbirlerle ülkemiz, ekonomik büyüme yolundan sapmadı. Bilakis Türk iş dünyası yatırımlarına ve projelerine daha da hız verdi." TÜRKİYE LİDER ÜLKE O
Bölgesindeki tek demokratik yönetimi, küresel ekonomiye entegre yapısı, rekabeti ve girişimciliği teşvik eden politikalarıyla dinamik Türkiye ekonomisinin üretmeye, gelişmeye ve büyümeye devam etiğini ifade eden Özcan, "Bulunduğu coğrafyada istikrar ve güven sembolü olarak yükselen Türkiye, 21. yüzyıla yön veren lider ülkeler arasında yerini almaya doğru daha güçlü ve daha kararlı adımlar atmaya devam etmektedir. Biz Türkiye'nin yarınlarına yürekten inanıyoruz. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ise minnetle anıyor; aziz milletimizi saygıyla selamlıyoruz" dedi.