Kutsi şehit ailelerinin çocuklarıyla buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü sanatçı Kutsi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde, 15 Temmuz 2016'da vatanı için şehit olanların ailelerinin bazılarıyla bir araya geldi. Kutsi, 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik ile birlikte şehit aileleri ve çocukları ile kahvaltı edip birlikte at binmek istediğini belirtti. Geçtiğimiz pazar günü Ömerli Binicilik Eğitim Merkezi 'nde Kutsi ve nişanlısı Feyza Çıpa , yedi şehit ailesi ve çocukları ile buluştu.Günün erken saatlerinde olan buluşmada önce hep birlikte kahvaltı yapıldı. Kutsi ve Feyza Ç��pa, şehit çocuklarını elleri ile besledi. Ardından doğada yürüyüş yapıp dört ayaklı dostlarımızla vakit geçiren çocuklar, gönüllerince eğlendi. Kutsi ve çocuklar, tabiatta adeta rehabilite oldu.Şehit çocukları ve aileleri ile tek tek ilgilenen Kutsi ve nişanlısı Feyza Çıpa, ardından maneje gidip at bindi. Kutsi, 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik ile bu buluşmaları sık sık tekrarlamak istediğini belirtti. Bu organizasyona vesile olan Şebik ve Ömerli Binicilik Eğitim Merkezi'ne teşekkür eden Kutsi, "Daha önce de birçok kez ailemizle bir araya gelmiştik ama bu seferki buluşmanın doğada hayvanlarla olması çok daha güzel oldu. O çocuklarımızın, o ailelerimizin mutluluğu bizim de mutluluğumuz" dedi.Sonrasında Kutsi, şehit çocukları Hamza, Elif, Nagihan, Süheyl, Meryem Asya, Merve Aslı, Melek Buse'yi tek tek ata bindirdi. Çocukların biraz korku ve heyecanlı olduklarını gören Kutsi, atın üstündeyken çocukların yanında yürüyerek onlara eşlik etti ve ellerini bir an olsun bırakmadı.15 Temmuz Derneği; şehit aileleri ve gazi ziyaretleri ile buluşmalarını psikologlar eşliğinde gerçekleştiriliyor. Kardeşlik hukuku üzerinden yürüyen bu ziyaretlerde kimi zaman hasbihal ediliyor, kimi zaman da sorunlar ele alınıp çözüme kavuşturuluyor.Kutsi, hain darbe girişimiyle ilgili ise şöyle konuştu: "15 Temmuz 2016'da yaşanan ve hafızamızda derin bir yer edinen hain darbe girişimi, yüce milletimizin kararlılığı ve birlikteliğiyle engellenmiştir. Toplumun demokrasiye olan inancı, tüm dünyaya örnek olmuştur. Bu darbe girişiminde hayatını kaybeden demokrasi şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Vatanımız uğruna canlarını ortaya koyan yurttaşlarımızı her düşündüğümde bu ülkenin vatandaşı olduğum için bir kez daha gurur duyuyorum