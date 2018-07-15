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“Oğlum en büyük diplomayı aldı”

’da vatanı için canını veren ’nun babası, oğlunun hukuk ve ilahiyat fakültelerinden diploma almasına günler kala şehit olduğunu belirterek, “Bütün dersleri verip en büyük mertebe olan şehitliğe dikey geçiş yaptı” dedi

TALAT ÖZTUZSUZ
TALAT ÖZTUZSUZ ADEM DURMAZ 15 Temmuz İhaneti Haberleri
Giriş Tarihi: 15.7.2018
“Oğlum en büyük diplomayı aldı”
TÜRKİYE'DE gecesi darbeci hainlere dur demek için canlarını veren 251 kahramandan biri olan 22 yaşındaki , Antalya'da bulunan ailesinin yanından tek ders sınavını vermek üzere Ankara'ya gitmişti. Hukuk fakültesi son sınıf öğrencisi Ağaroğlu, Genelkurmay Başkanlığı önünde darbeci askerler tarafından helikopter ateşiyle şehit edildi. Ağaroğlu, şehit olduktan sonra diploması ailesine teslim edildi. Demokrasi şehidi Yasin Naci Ağaroğlu'nun ailesi 28 Şubat mağdurlarından. 28 Şubat'ta Antalya'da Korkuteli Lisesi'nde öğretmenlik yapan Yasin Naci'nin annesi , Kuran'ı Kerim dersinde başörtüsü taktığı için kademe durdurma cezası aldı. Ağaroğlu, başörtüsünü çıkartmadığı için çok sevdiği mesleğini yapamadı. Yasin Naci Ağaroğlu da annesinin uğradığı bu hukuksuzluk nedeniyle hukuk okumaya karar verdi. Hukuk Fakültesi'nde okurken aynı zamanda açık öğretim üzerinden İlahiyat bölümünü de okuyan Yasin Naci Ağaroğlu, çifte diploma almak için gün sayarken 15 Temmuz günü Genelkurmay Başkanlığı önünde darbeci askerler tarafından helikopterle açılan ateşte şehit düştü. Baba Osman Ağaroğlu, "Bütün dersleri verip en büyük mertebe olan şehitliğe dikey geçiş yaptı, en büyük diplomayı aldı" diye konuştu. Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi olan 22 yaşındaki Ağaroğlu, şehit olduktan sonra mezun oldu ve diploması ailesine teslim edildi. Şehit olduktan sonra Yasin Naci Ağaroğlu'nun ismi Antalya Korkuteli'nde bir imam hatip lisesine ve İzmir Ödemiş'te bir imam hatip ortaokuluna verildi.

OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM
Oğluyla gurur duyduğunu söyleyen baba Osman Ağaroğlu "Oğlum o gece benden izin alarak meydanlara çıktı. Hiç tereddüt etmeden ona izin verdim. Hiç pişman değiliz. Kadere inanıyoruz. Bizim çocuklarımız vatan için canını verdi. Vatan fedakarlıklarla kazanılır. Bugün olsa yine ona meydana inmesi için izin verirdim" dedi.

"ÜLKESİNİ KURTARDI"
Anne Zehra Ağaroğlu, oğullarına Naci ismini ilmine güvendikleri bir büyüğün tavsiyesi üzerine koyduklarını belirterek, "Naci, kurtulan, selamete kavuşan, cennetlik demek. Biz tavsiyeye uyma konusunda kararsızdık. Bir gece rüyamda, bir ses 'bu çocuk kendisini de sizi de kurtaracak' dedi. Ben bilim adamı olur diye düşündüm. Asker ya da polis olmadığı için şehit olacağını hiç düşünmemiştim. Ama öyle bir kahramanlık yaptı ki, sadece ailesini değil, ülkesini de kurtardı. Onunla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
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