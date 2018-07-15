Travma güçlü yönetimle aşıldı

EGE Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, demokrasiyi hedef alan hain darbe girişimini ekonomi başta olmak üzere birçok yönden ele aldı. Türkiye
ekonomisine duyulan güven ve atılan adımlar sayesinde kısa sürede gelişmelerin sürmeye devam ettiğini belirten Kabadayı, "Darbe girişiminin gerçekleştiği 2016'nın üçüncü çeyreğinde yüzde 1.8 daralan Türkiye ekonomisi, bu büyük şoka ve bazı uluslararası kuruluşların kötü niyetli negatif değerlendirmelerine rağmen hızla toparlanarak yılın son çeyreğinde yüzde 3.5 büyüdü" dedi. Kabadayı, Cumhurbaşkanının
yaptığı 'istihdam çağrısı', reel sektörün bu çağrıya verdiği destek ve bu seferberlik kapsamında hükümet tarafından alınan tedbir ve desteklerle işsizlik oranlarının da düşüşe geçtiğini söyledi. EMİN ADIMLARLA DEVAM
Türkiye'nin, milletin siyasi ve ekonomik istikrarı destekleyen duruşu ile her türlü saldırıyı birlik ve beraberlik içinde yendiğini söyleyen Kabadayı, "Proaktif ekonomi yönetimi anlayışı ile yatırımcı ve tüketiciye güven verildi, zamanında alınan önlemlerle ekonomik durgunluğa izin verilmedi" diye konuştu. 2017'de sağlanan yüzde 7.4'lük büyümenin de bütün tahminleri alt üst ettiğine değinen Kabadayı, "Türkiye ekonomisinin ne kadar güçlü olduğu yeniden anlaşıldı. Yeni yönetim sistemi ile sosyal, kültürel ve ekonomi alanında 2023 hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğimize inanıyorum" dedi. ÇARKLAR HIZLI DÖNECEK
24 Haziran seçimleriyle başlayan yeni süreçle Türkiye ekonomisinde öncelikle bürokratik oligarşi probleminin hızla aşılacağını belirten Kabadayı, şunları söyledi: "Ekonomik kalkınma süreci de güçlü bir şekilde devam edecek. Siyasi istikrar ve uygulanan ekonomik politikalarla ülkemizin, beklentilerin üzerine çıkarak büyümesi ve dünyadaki birçok ülkeden daha güçlü bir performans sergilemesi doğru yolda olduğumuzun en büyük göstergesi. İstikrarın devam edecek olmasıyla beraber ekonomi çarkları daha hızlı dönecek. Sanayi, teknoloji, gayrimenkul, enerji, tarım, bilişim, gıda, hizmet sektörleri gibi ekonomiye yön veren başlıklarda ciddi atılımlar yapılacak."