Türkiye parlayan yıldız olmaya devam edecek

Tarihi boyunca istikrarlı bir yönetim arayışı içerisinde olan Türkiye
'nin, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişimine tanık olduğunu söyleyen Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir
, "Bu hain darbe girişimiyle, ekonomimiz ve toplumsal barış ortamımız hedef alınarak ülkemiz bölünmeye çalışıldı. Türkiye bu ekonomik tehdit karşısında, toplumsal gücünü ortaya koydu. Devletimizin ekonomimize kazandırdığı yapısal reformlar sayesinde bu girişim bertaraf edildi" dedi. İş dünyasının ekonomi yönetimiyle birlikte hareket ettiğini ifade eden Demir, "Türkiye'nin ekonomisiyle her geçen gün yükselen bir ülke olarak dünya tarihine geçti. Tüm Türkiye'yi kucaklayan sevgisi, köklü tecrübesi ve vizyoner kişiliğiyle Türkiye'nin en büyük kazanımı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın birlik ve beraberlik yönündeki çağrıları, hükümetimizin devreye koyduğu reformlar ve milletimizin gücüyle, darbe girişimi en ufak bir sarsıntı bile yaşatmayı başaramadı" açıklamasını yaptı. TÜRKİYE İSTİKRARA OY VERDİ
16 yıldır yönetimde olan hükümetin, Türkiye ekonomisini dünya ligine çıkardığını aktaran Demir, "Bu başarı tablosu, şer odaklarını harekete geçirdi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tarihinde görülmemiş bir refah ortamına kavuşan Türkiye, başarılı ekonomi politikaları sayesinde, dünyada yükselen konumunu korumayı başarabildi" değerlendirmesini yaptı. 24 Haziran genel seçimleriyle, Türkiye'nin yeni bir yönetim anlayışına kavuştuğunu aktaran Demir, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, tüm Türkiye'nin sevgisini kazanan bir lider olduğu bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Güçlü ve istikrarlı yönetimimiz bu seçimlerle yeniden güven tazeledi. Şimdi yeni Türkiye büyümede gücüne güç katacak atılımları hayata geçirecek. Yeni dönemde Türkiye'yi sadece ekonomik değil toplumsal ölçekte de gerçekleştirilecek çok büyük atılımlar beklemektedir" diye konuştu. Demokrasiye yapılan müdahale girşimini ortadan kaldırmanın yolunun ekonomik yatırımlardan geçtiğini söyleyen Demir, "İş dünyası olarak bizler de hükümetimizin izinden gittik. Gayrimenkul ve inşaat sektörü demokrasi düşmanlarına adeta meydan okuduk. Şirket olarak hükümetimizin özverili çabalarıyla başlatılan kampanyalarda, taşın altına elimizi değil, gövdemizi koymanın gururunu yaşadık" dedi. ÇARKLARI HIZLANDIRDIK
Planlanan yatırımları askıya almak yerine hızlıca hayata geçirdikerini söyleyen Demir, "İş dünyasının tüm aktörlerinin devam eden yatırımları, ekonomideki çarkların hızlanmasını sağladı. Türkiye, büyüme performanısndaki başarısıyla dünyanın parlayan yıldızı haline geldi. Yeni dönemde bu başarıların artarak süreceğine inancımız tamdır" diye konuştu.