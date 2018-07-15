Ümmetin umudu biziz

15 Temmuz gecesi darbeci hainlere karşı Ankara
Emniyet Müdürlüğü'nde görevi sırasında şehit düştü. İstanbul
'da kadrolu olmasına rağmen geçici görevle gittiği Ankara'da darbe gecesi göreve çağrıldı. Karşısına çıkan darbecilerin asker kıyafetlerini görünce silah doğrultmayan Kılınç, hainlerin açtığı ateş sonucu son nefesini verdi. Kılınç'ın şehit düşmesinin ardından annesi Meltem Kılınç
, şehit yakınlarının istihdamına yönelik kanun ile Göç İdaresi'nde memur olarak göreve başladı. BAŞKASI İÇİN İSTEDİ
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile şehit ailelerine düzenlenen yemekte görüştüklerini anlatan Meltem Kılınç, "Derneğimize çok sayıda şehit yakınından bu yasal düzenlemeyle ilgili şikayet geliyordu. Bu şikayetler yetkili mercilere ulaştıramıyorlardı. Biz bunu yaptık. Bakanımız yoğun ilgi gösterdi. Bu talebimiz kabul gördü. Değişiklik sonrası çok sayıda şehit yakınının işe yerleştiğini öğrendik " ifadelerini kullandı. ÜMMETİN UMUDU BİZİZ
Dünyanın farklı ülkelerinden Türk soydaşların ya da müslümanların kurum aracılığıyla Türkiye'ye sığındığını anlatan Kılınç, "Dünyadaki soydaşlarımızın ve ümmetimizin koruyucusu olduğumuzu, bu insanların tüm umudunu bize bağladığını verilen her dilekçede yeniden hissediyorum" diye konuştu. GENELGE DEĞİŞTİ
Şehit polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın babası Zeki Kılınç
da oğlunun isminin verildiği polis merkezinde grup amiri olarak görev yapıyor. Zeki Kılınç'ın polis olan oğlunun ismini polis merkezinde yaşatma hayali, bir genelge nedeniyle sekteye uğramıştı. Kılınç'ın mücadelesi ile genelge değiştirildi. Şehit polislerin isimleri değişik illerdeki polis merkezlerine verildi.