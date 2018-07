Yabancılar Türkiye’ye inanıyor

BUGÜN NELER OLDU

SIMIT Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, Türkiye ekonomisinin, darbe girişimine çok net şekilde direnç gösterdiğini söyledi. Ekonominin 2016 yılı birinci çeyrekte yüzde 4.5, ikinci çeyrekte 5.3, üçüncü çeyrekte yüzde 1.3 küçülme ve son çeyrekte yüzde 3.5 büyüme gösterdiğini dile getiren Kavukcu, "Darbe girişimi başarılı olsaydı çökmüş bir ekonomiyle karşı karşıya kalacaktık. Simit Sarayı olarak Türkiye'nin gücü ve potansiyeline her zaman güvendik. Bu nedenle darbe girişimi sonrası da yatırımlarımıza hız kesmeden devam ettik. Uluslararası talep de bunu bize gösterdi" diye konuştu.Türkiye ekonomisinin 2002-2016 yıllık ortalama büyüme oranının yüzde 5.7 olduğunu, küresel kriz sonrası döneme bakıldığında 2010-2016 ortalama büyüme değerinin yüzde 6.7 olduğunu ifade eden Kavukcu, "Türkiye ekonomisi, güçlü potansiyeli nedeniyle her zaman hedef oldu. Ekonomi üzerinden milletimizin birliği ve bütünlüğü hedef alındı. Ancak saldırılar hiçbir zaman karşılığını bulmadı" ifadelerini kullandı.Türk milletinin bu dönemlerde tek yürek olup sağduyulu davranarak, saldırılara boyun eğmeyeceğini dünyaya gösterdiğini dile getiren Kavukcu, "Hükümetimiz saldırılara karşı dik durarak, her zaman yatırımların sürmesi için iş dünyasının önünü açtı. Bu nedenle saldırılar 2023 hedeflerinden vazgeçirmedi" dedi.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, Türkiye'nin, ulaştığı 10 bin dolar kişi başı gelir seviyesinden bir üst gruba geçebilmesi için çok büyük fırsatları beraberinde getireceğinin altını çizen Kavukcu, "Yeni sistemde, ekonomi yönetiminde kurumlar arasında daha hızlı karar alınması sağlanacak ve reform yapmanın önündeki engeller azaltılacak. Görüştüğümüz uluslararası yatırımcılar belirsizliklerin azalacağına inanıyor ve Türk şirketlerine, Türkiye'ye yatırım için daha çok potansiyel görüyorlar. Şirketimize olan yatırımcı ilgisi de bize bunu gösterdi" diye konuştu. Son 15 yılda sağlanan siyasi istikrar ile birlikte ekonomide elde edilen kazanımların devam ettirilmesi için bu sistemin katkısının büyük olacağını vurgulayan Kavukcu, "Bu vesileyle, yeni sistemin ilk başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kurulan yeni kabineyi gönülden tebrik ediyorum" dedi. Türkiye'nin gücüne ve potansiyeline güvendiklerini, güvenmeye de devam edeceklerini dile getiren Kavukcu, şunları söyledi: "Demokrasiye müdahale girişimi ya da herhangi farklı bir saldırı, kısa vadede ekonomimizi etkilese de, uzun vadede potansiyelimiz güçlü olduğu için etkisi olmayacaktır. Simit Sarayı olarak, Türkiye ve dünyada yatırımlarımıza hız kesmeden devam ettik. Teknolojik altyapımızı güçlendirdik, sağladığımız istihdam sayısını 11 bin 250'ye yükselttik. Uluslararası arenada aldığımız ödüller ve hizmet ihracatındaki sektör şampiyonluğumuz da bunu doğruladı. Simit Sarayı'na dünyada olan ilgi bize gösterdi ki, Türk markaları dünyada çok seviliyor. Bundan sonra da yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."