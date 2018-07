BUGÜN NELER OLDU

Gazi Dursun 15 Temmuz 'dan sonra yaşadıklarını anlatırken "Devletimiz hem sağlık hem de sosyal konularda gazi ve yakınlarına çok fazla destek verdi. Sağ olsun her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Sonraki süreçte tedavilerim oldu. Devlet büyüklerimiz hem takibimizi yaptılar hem ilgilendiler. Bazılarımızın ömür boyu sürecek tedavileri var, almamız gereken ilaçlar var ama biz bu durumdan şikayetçi değiliz. Hayatımız boyunca taşıyacağımız yaralarımız bizim madalyalarımız olacak" diye konuştu.O gece başından geçenleri aktaran Dursun "Bizim dost diye bildiğimiz insanlar hain çıktı. Bu bizim için en zor nokta oldu. Ama bu insanların ortaya çıkabilmesi için 15 Temmuz gibi bir günün ne yazık ki yaşanması gerekiyordu. Böylece kendilerini deşifre etmiş oldular. Evet şehit ve gaziler verdik, ülkemiz ekonomik anlamda zor zamanlar yaşadı, tüm dünya bize baskı kurdu. Fakat, bence her şeyde bir hayır vardır. Ülke için karanlık ve zorlu bir geceydi, ama halk eğer olayın farkına varamasaydı tahmin ediyorum ki daha da karanlık bir sürece girecektik. İnsanlar çabuk uyandı ve çabuk fark ettiler. Yılmadık, sabaha kadar mücadele ettik. Haklı olan bizdik ve hakkımızı savunduk. Çıplak ellerle tankları durdurduk. Ellerinde en gelişmiş tanklar, helikopterler, F16'lar vardı. Fakat galip gelemediler. Bunun sebebi insanlardaki direnç, inanç ve halkın devlete olan güveni, sevgisiydi. Sokakta silah sesi duysak kaçarız ama o gün üzerimize ateşler yağdı yine de vazgeçmedik. Biz bu inancımızla yendik onları. Allah korusun ama bir daha yaşanırsa yine sokaklara çıkarız. Biz bir kere sokağa çıkma cesaretini gösterebildik, bundan sonra hiçbir şeyden korkmayız" dedi.Darbe gecesini sadece televizyonlardan kısaca bilen insanlara o gecenin asıl yüzünü göstermenin şart olduğunu vurgulayan Dursun: "Biz iki yıl geçmesine rağmen hala kinimizi diri tutmaya çalışıyoruz. Üzerinden zaman geçince soğusun, unutulsun istemiyoruz. Türkiye'nin her noktasında verilen mücadele gelecek nesile daha çıplak anlatılmalı. Nesiller daha bilinçli yetişmeli. O geceyi soluksuz bir şekilde yaşayan biri olarak şunu söyleyebilirim ki, her şey çok gerçekti ve herkes olanları hiç yadırgamıyordu. 15 Temmuz yapılan videolardan, tankın üzerindeki insan fotoğraflarından çok daha fazlası. Devletimiz o gece gerçekten ne kadar kötü şeyler yaşandığını halka duyurmalı ve göstermeli. O gün insanlar öldü. Vurulan bir insanı oradan çıkarmak için insanlar canını feda ediyordu" belirtti. Seçim sonuçlarından çok mutlu olduğunu söyleyen Dursun "Halk seçimlerde Erdoğan'ın arkasındaydı. Ben seçim sonuçlarından çok mutluyum. Cumhurbaşkanımızın seçim gecesi yaptığı açıklamada şunu gördük. Artık daha da kucaklayıcı olacağız. Bütün yıpratma çabalarına, her türlü zorluklara, kötüleme ve yalan haberlere karşın halk Cumhurbaşkanımızı tekrar seçerek kendisine bir mesaj verdi. 'Biz senin sonuna kadar arkandayız ama FETÖ ile mücadeleni daha da sıkılaştır. Bu mücadeleden asla vazgeçme.' İnşallah yerel seçimlerde daha da sıkı çalışarak daha da güçlü geliriz" sözleriyle yaşananlara dikkat çekti.