Yerli ve milli iletişim yatırımına devam

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK
) Başkanı Ömer Fatih Sayan 15 Temmuz
ile ilgili SABAH'a yaptığı açıklamada halkın demokrasiye sahip çıkmasında iletişim teknolojilerinin rolüne vurgu yaptı. Sayan, BTK olarak, değişen ve dönüşen dünyada bilişim sektörünün ve dijital ekonominin büyümede çarpan etkisi oluşturduğunun bilinci ile bir yandan yerli-milli ekosistemin daha da geliştirilmesi için çaba harcadıklarını belirtti. Başkan Sayan, 15 Temmuz darbe girişiminin verdiği ekonomik zararı şöyle yorumladı: "Gerek hükümetimizin gerekse ekonomik otoritelerin kararlı duruşu daha olumsuz ekonomik sonuçların oluşmasını engellemiştir. Piyasaların ilk işlem gününde açık olması dahi olumlu karşılanması gereken bir durumdur. Cumhuriyet tarihimizde daha önce eşi görülmeyen bu kadar yıkıcı bir girişimin piyasalara negatif etkileri olmuştur." SİBER SALDIRIYA KARŞI YOĞUN YATIRIM YAPTIK
BTK bünyesinde USOM
'u çok güçlü operasyonel kabiliyetlerle donattıklarını söyleyen Sayan, şöyle devam etti: "USOM Güvenlik Operasyonları Merkezi'ni, zararlı yazılım ve dijital analiz laboratuvarlarını kurduk, çok önemli miktarda ve nitelikte siber güvenlik uzmanı istihdamı ve yetiştirilmesini sağladık. Ülke genelinde siber olayları anlık olarak koordine edebilmek için kamuda ve kritik sektörlerde 995 kurumda siber güvenlik ekibi kurulmasını sağladık." Türkiye
'nin 2023 hedeflerine emin adımlarla yürümesinin arkasında yatan sebepleri yorumlayan Sayan, şunları söyledi: "Aslında tüm bu saldırılar ciddi hesap ve planların birer ürünü. Ancak bu saldırıları yapanların hesap edemedikleri tek bir şey vardı. O da, milletiyle bütünleşen ve her adımında ülke çıkarlarını gözeten, millet egemenliğinin savunucusu olan bir liderin öncülüğünde vatandaşlarımızın ferasetiyle iç ve dış tehditlere karşı mücadele etme azmiydi." DÖNÜŞÜM TAMAMLANIYOR 24 Haziran
seçimleriyle başlayan yeni süreçle Türkiye ekonomisinde nelerin beklediğini Sayan şöyle yorumladı: "Bu noktada, 24 Haziran seçimleriyle halkımız 5 yıllık süre için siyasi belirsizliği bitiren bir karar verdi. Bu amaç doğrultusunda yeni yönetim sistemine dönüşümü de İnşallah, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde vakit geçirmeksizin tamamlayacağız. Zira kalkınma ve refah yarışında uzun süre beklemeye yer yoktur. Artık yeni bir sisteme geçiyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber kamuda kararların daha hızlı ve işlerin çok daha etkin bir şekilde yürütülmesi mümkün olacaktır. Daha dinamik bir yönetim yapısı ve lüzumsuz bürokrasinin ortadan kalkması ile yabancı yatırımlar da ülkemize gelecektir." KRİZ SENARYOLARI İLE SİBER SAVAŞA HAZIRLIK
15 Temmuz sonrası ise tüm bu tedbirleri çok ciddi bir biçimde gözden geçirerek daha da ileriye taşıdıklarını vugulayan Sayan yapılan hazırlıkları şöyle anlattı: "Altyapının fiziksel güvenliğinden, personel güvenliğine ve güvenlik soruşturmalarına kadar, kriz senaryolarından siber güvenlik önlemlerine kadar çok geniş bir liste halinde güvenlik tedbirlerini en üst noktaya çıkardık. Denetim sayımız 2016 ve 2017'de 7-8 kat arttı. Haberleşme altyapısında hizmet sürekliliğini ve siber saldırıları anlık olarak takip edebilmek için operatörlerin BTK bünyesinde USOM (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi) ile entegrasyonunu sağladık." 'GÜNCELLEMELERİ TAMAMLADIK'
Sayan, USOM'da siber tehditleri tespit etmek için büyük veri, makine öğrenmesi ve yapay zeka yöntemlerini kullanan AVCI, AZAD ve KASIRGA sistemlerini kurduklarını da belirterek, "Bu sayede çok sayıda kurumda önemli zafiyetleri tespit edebilecek bir kapasite artışı sağladık" dedi. Elektronik haberleşme sektörünün bilgi yoğun olduğunu vurgulayan Sayan, "Elektronik haberleşme hizmetleri alanında yetişmiş beyaz yakalı insanların olması, genç neslin bu yönde özendirilmesi ve eğitilmesi için Kurumumuzun çeşitli faaliyetleri bulunuyor. Son 2 yıl içinde 3000'den fazla kişiyi bilişim ve siber güvenlik alanlarında eğitimlerle buluşturduk" dedi.