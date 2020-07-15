“O hainleri bedenlerimizle kuşattık’’

15 TEMMUZ darbe girişimi gecesi Genelkurmay Başkanlığı'na yönelik saldırıda çıkan çatışmada gazi olan Halit Şener (37) ,''O gece silahsız insanlar, bomba atan uçaklara, mermilere karşı vücutlarını siper ederek mücadele verdiler'' dedi. 15 Temmuz darbe girişiminde Konya'dan Ankara'ya giderek Genelkurmay Başkanlığı binası önünde FETÖ üyelerine direnirken açılan ateş sonucu sol bacağından vurularak gazi olan Halit Şener, yaşadıklarını anlattı. 15 Temmuz 2016 gecesi hiç düşünmeden Ankara'ya gittiğini söyleyen Şener, Uçaksavardan açılan ateş sonucu sol ayağından yaralandığını belirterek, ''Silahlarını masum silahsız insanlara doğrultuyorlardı. Elimizde hiçbir şey yok, taş bile yok. Sol ayağıma şöyle bakarken vücudum sola doğru düşmeye başladı. Uçaksavarla ateş ediyorlardı, onunla vurmuşlar beni. Ayağımın bir kısmı kopmuştu ve vücudumdaki kanın büyük bir bölümü boşalmıştı. Ankara'da 15 gün yoğun bakımda yattım. O gece rabbimizin yardımı ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu milletin ferasetiyle bu millet bu hainlere imkan vermedi. Öyle zannediyorum ki dünya tarihinde silahlara karşı sivil halk olarak böyle bir direniş, ateş eden silahlara karşı bir direniş. Silahsız insanlar bomba atan uçaklarla, mermilerle ve uzun namlulu silahlarla karşı vücutlarını siper ederek mücadele verdiler. Bu milleti o yönden takdir etmek lazım'' diye konuştu. Halit Şener, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından dünyaya gelen oğlu Ali Tahir'e de ismini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiğini söyledi. SABAH