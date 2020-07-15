Şehadet diplomasını aldı

Genelkurmay Başkanlığı önünde darbecilerin helikopterden açtığı ateşle şehit düşen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu'nun annesi Zehra ve babası Osman Ağaroğlu, oğullarını vatan uğruna şehit vermenin gururuyla yaşıyor.Korkuteli'ne bağlı Yazır Mahallesi'nde yaşayan anne Zehra Ağaroğlu, hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen yaşadıkları acının ilk günkü gibi taze olduğunu ve evlat hasretinin giderek arttığını söyledi. Vatanda her şehit verildiğinde yüreğinde aynı acıyı hissettiğini anlatan Ağaroğlu, "Allah'ım cümle şehit annelerine sabır versin" ifadesini kullandı. Şehidin babası Osman Ağaroğlu ise şunları söyledi: "Evladım son dersinin sınavına girmek için Ankara'ya gitmişti. Onunla gece saat 02.10'da Genelkurmay Başkanlığı'nın önünde halkın üzerine silah atılırken telefonda konuştuğum. ''Haydi oğlum dön artık, biz de eve döndük' dediğimiz zaman, 'Tamam baba dönüyoruz' dedi. Ancak arkadaşlarına 'Babam dönün dedi ama dönmek yok artık. Bu işgal ya bitecek ya bitecek' demiş. Yarım saatte ancak 100 metre bir mesafe almışlar. Bir helikopterle halkımızın üzerine ateş açmaları sonucunda oğlum kıbleye karşı secde vaziyetinde şehadet diplomasını almaya hak kazandı. Böyle bir evlat yetiştirdiğim için gurur duyuyorum. Benim çocuklarım üç tane idi, o gece oğlum şehit oldu. Çocuklarımın hala 3 tanedir, çünkü biz inanıyoruz ki şehitler ölmez. Yurdumuzun üzerinde tüten en son ocak sönmeden kimsenin bayrağımızı indirmeye gücü yetmeyecek."