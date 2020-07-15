Şehidin bayrağını baş köşede tutuyor

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde şehit düşen polis memuru Hüseyin Kalkan'ın kardeşi Cengiz Kalkan, abisinin şehit olduğu sırada elinden bırakmadığı ve kanının bulunduğu Türk bayrağını evinin baş köşesinde saklıyor. Ankara'nın Etimesgut ilçesi Eryaman semtinde yaşayan şehit polis memurunun kardeşi Cengiz Kalkan, 15 Temmuz gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün bombalandığı haberini alınca, ağabeyini telefonla aradığını ancak ulaşamadığını söyledi. Ağabeyinin arkadaşı, polis memuru Serhat'la birlikte hastaneleri dolaşarak abisini aramaya başladıklarını anlatan Hüseyin Kalkan, sonrasında yaşadığı acıları şöyle anlatıyor: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gittim. Morga girdik, abim orada şehadete kavuşmuş. Üzerinde Türk bayrağı örtülüydü. Oradakilere, "Abimin üzerine bayrığı siz mi örttünüz" diye sordum. "Hayır, buraya geldiğinde zaten şehadete kavuşmuştu. Bayrağı elinde sıkıca tutuyordu. Biz hayata döndürmeye çalıştık, başaramadık. Elindeki bayrağı açtık ve üzerine örttük" dediler. Nasibinde şehadet varmış. O bayrağı şamdi evimin baş köşesinde saklıyorum...