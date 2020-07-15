“Telefonu açmayınca şehit olduğunu anladım’’

Temmuz hain darbe girişiminde Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Elazığlı Özel Harekat Polisi Eyyüp Oğuz'un babası Tevfik Oğuz (66), her fırsatta oğlunun mezarını ziyaret edip dua ediyor. Aradan geçen 4 yılda oğlunun kabrini biran olsun boş bırakmayan baba Oğuz, şehitleri ile gurur duyduklarını belirterek, o gece oğlunun şehit olacağının içine doğduğunu aktardı. Özel Harekat Daire Başkanlığında 52 şehit olduğunu hatırlatan baba Tevfik Oğuz, ''15 Temmuz hain darbe gecesi oğlunu aradığını ancak kendisi ile irtibat kuramadığını anlatan Oğuz, "Saat 23.15 gibi Eyyüp'ü aradım, telefonu çaldı ancak cevap vermedi. 10 dakika bekleyip tekrar aradım bu sefer telefonu da çalmadı. Onun şehit olduğunu zaten anlamıştım, içimize doğmuştu. Oğullarının acısının ilk günkü gibi taze olduğunu dile getiren baba Oğuz, "Şehit olduğunu söylediklerinde yıkıldık. Gittikçe acısı ağırlaşıyor, bunun acısı unutulacak gibi değil." diye konuştu.