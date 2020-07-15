Vatansız servet işe yaramaz

Ülkemize sadakatimizi hiçbir güç değiştiremez
Fuat Tosyalı/Tosyalı Holding:
15 Temmuz hain darbe girişimine
karşı Türk iş dünyası da
yatırımlarıyla, istihdam ve ihracatıyla
en güzel cevabı verdi. Hain
darbe ekonomiyi de hedefliyordu;
ancak bu amaçlarına da ulaşamadılar.
Ülkemize ve milletimize güvenimiz
tam, birlik ve beraberlik
duygumuzdan hiç taviz vermedik.
İşimizin başındayız; ülkemize ve
bölgemize olan sadakatimizi hiçbir
güç değiştiremez. Günümüz
dünyasında, bağımsızlık sadece
bir ülkenin boyunduruğu altına
girmeyi reddetmek değildir. Yapılan
tüm siyasi, ekonomik saldırılara
karşı ülke olarak tek vücut
olmaktır. 15 Temmuz, Türkiye'nin
bağımsızlık mücadelesinin
sembolüdür.
Frene basmayıp yatırım yapmalıyız
Nafi Güral/NG Grup:
15 Temmuz hainlerin vatana ihanet gününün üzerinden dört yıl geçti ve Türkiye bu süreçte önemli bir yol aldı. Benim için 16 Temmuz Türkiye'nin kurtuluş günüdür. Bu yıl ülke olarak dördüncü kez kurtuluş bayramımızı kutlayacağız. O gece Cumhurbaşkanımızın yaptığı çağrıyla hain girişiminin başarısız olduğunu anladım ve "Bu iş bitti" dedim. Hatta o heyecanla 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece büyük bir yatırım kararı aldım. Sonrasında da hiç aksatmadan kararımı hayata geçirdim. "Durmak yok yola devam" diyoruz. Yola devam etmek için hiçbir zaman frene basmamak lazım.
Elimizi taşın altına koymak zorundayız
Abdülkadir Konukoğlu/ Sanko Holding:
15 Temmuz, Türkiye'nin
kurtuluş günüdür. O gece
ülkemiz, Cumhurbaşkanımızın
liderliğinde tüm
dünyaya adeta demokrasi
dersi verdi. Bu büyük başarıdan
sonra ülke olarak
kendimize güvenimiz ve
itibarımız arttı. Bugün iş
dünyasının temsilcileri
olarak hepimiz ülkemizi
geleceğe taşımak için elimizi
taşın altına koymak
zorundayız. Çünkü başka
gidecek ülkemiz yok. Vatansız
servet ne işe yarar?
Vatan kucağı gibi
sıcak bir kucak
daha düşünemiyorum.
Ülkesini
seven
yatırım
hesabı
yapar.
Hedef güçlü demokrasi, güçlü ekonomi
Zeynep Bodur/Kale Grubu:
Milletimizin topyekun dirayetiyle
üstesinden gelinen 15 Temmuz darbe
girişimi, Türkiye'nin ekonomisi,
siyaseti ve toplumsal hayatımız için
çok önemli bir dönüm noktası oldu.
Milletçe kendi kaderimizi belirleme
konusunda kararlılığımızı, demokrasi
ve kurumlarımızın da kaba kuvvete
teslim olmama yönündeki dirayetini
bir kez daha gösterdik.
Bugün artık bize düşen, Türkiye'yi
üzerinde oyun oynanması
düşünülemeyecek kadar güçlü bir
demokrasi ve ekonomi ülkesi haline
getirmektir.
Ülkemizin geleceğine sahip çıktık
Ahmet Nazif Zorlu/Zorlu Holding:
15 Temmuz darbe girişimi, demokrasimizin
gücü ve milletimizin kararlılığıyla
durduruldu. Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde birlik olarak
demokrasiye ve ülkemizin geleceğine
sahip çıktık. Tarihimizin kritik bir noktasında
milletimizin gösterdiği bu demokratik
bilinç aynı zamanda Türkiye'nin
dünyadaki güçlü ve gelişmiş ülkeler
arasında olma kararlılığının da bir göstergesidir.
Güçlü bir demokrasi kalkınma ve
refahın temelidir. Hepimize düşen
görev 15 Temmuz'da fedakârlıklarla
kazanılanı korumak, geliştirmek
ve çok çalışmaktır.