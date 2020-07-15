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Vatansız servet işe yaramaz

’daki hain darbe girişiminin yıldönümünde ülke ekonomisine yatırım ve istihdamla sahip çıkan patronlar önemli açıklamalar yaptı. İş insanları, ülkeye sadakatlerini hiçbir gücün değiştiremeyeceğini belirterek, “Vatansız servet bir işe yaramaz. Frene basmayıp yatırım yapmalıyız” diyor

FERİDE CEM
Giriş Tarihi: 15.7.2020 ABONE OL
Vatansız servet işe yaramaz
Ülkemize sadakatimizi hiçbir güç değiştiremez

Fuat Tosyalı/Tosyalı Holding: 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı Türk iş dünyası da yatırımlarıyla, istihdam ve ihracatıyla en güzel cevabı verdi. Hain darbe ekonomiyi de hedefliyordu; ancak bu amaçlarına da ulaşamadılar. Ülkemize ve milletimize güvenimiz tam, birlik ve beraberlik duygumuzdan hiç taviz vermedik. İşimizin başındayız; ülkemize ve bölgemize olan sadakatimizi hiçbir güç değiştiremez. Günümüz dünyasında, bağımsızlık sadece bir ülkenin boyunduruğu altına girmeyi reddetmek değildir. Yapılan tüm siyasi, ekonomik saldırılara karşı ülke olarak tek vücut olmaktır. 15 Temmuz, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin sembolüdür.

Frene basmayıp yatırım yapmalıyız

Nafi Güral/NG Grup: 15 Temmuz hainlerin vatana ihanet gününün üzerinden dört yıl geçti ve Türkiye bu süreçte önemli bir yol aldı. Benim için 16 Temmuz Türkiye'nin kurtuluş günüdür. Bu yıl ülke olarak dördüncü kez kurtuluş bayramımızı kutlayacağız. O gece Cumhurbaşkanımızın yaptığı çağrıyla hain girişiminin başarısız olduğunu anladım ve "Bu iş bitti" dedim. Hatta o heyecanla 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece büyük bir yatırım kararı aldım. Sonrasında da hiç aksatmadan kararımı hayata geçirdim. "Durmak yok yola devam" diyoruz. Yola devam etmek için hiçbir zaman frene basmamak lazım.

Elimizi taşın altına koymak zorundayız

Abdülkadir Konukoğlu/ Sanko Holding: 15 Temmuz, Türkiye'nin kurtuluş günüdür. O gece ülkemiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm dünyaya adeta demokrasi dersi verdi. Bu büyük başarıdan sonra ülke olarak kendimize güvenimiz ve itibarımız arttı. Bugün iş dünyasının temsilcileri olarak hepimiz ülkemizi geleceğe taşımak için elimizi taşın altına koymak zorundayız. Çünkü başka gidecek ülkemiz yok. Vatansız servet ne işe yarar? Vatan kucağı gibi sıcak bir kucak daha düşünemiyorum. Ülkesini seven yatırım hesabı yapar.

Hedef güçlü demokrasi, güçlü ekonomi

Zeynep Bodur/Kale Grubu: Milletimizin topyekun dirayetiyle üstesinden gelinen 15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye'nin ekonomisi, siyaseti ve toplumsal hayatımız için çok önemli bir dönüm noktası oldu. Milletçe kendi kaderimizi belirleme konusunda kararlılığımızı, demokrasi ve kurumlarımızın da kaba kuvvete teslim olmama yönündeki dirayetini bir kez daha gösterdik. Bugün artık bize düşen, Türkiye'yi üzerinde oyun oynanması düşünülemeyecek kadar güçlü bir demokrasi ve ekonomi ülkesi haline getirmektir.

Ülkemizin geleceğine sahip çıktık

Ahmet Nazif Zorlu/Zorlu Holding: 15 Temmuz darbe girişimi, demokrasimizin gücü ve milletimizin kararlılığıyla durduruldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde birlik olarak demokrasiye ve ülkemizin geleceğine sahip çıktık. Tarihimizin kritik bir noktasında milletimizin gösterdiği bu demokratik bilinç aynı zamanda Türkiye'nin dünyadaki güçlü ve gelişmiş ülkeler arasında olma kararlılığının da bir göstergesidir. Güçlü bir demokrasi kalkınma ve refahın temelidir. Hepimize düşen görev 15 Temmuz'da fedakârlıklarla kazanılanı korumak, geliştirmek ve çok çalışmaktır.

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Vatansız servet işe yaramaz
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