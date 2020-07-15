Vatansız servet işe yaramaz

15 Temmuz hain darbe girişiminekarşı Türk iş dünyası dayatırımlarıyla, istihdam ve ihracatıylaen güzel cevabı verdi. Haindarbe ekonomiyi de hedefliyordu;ancak bu amaçlarına da ulaşamadılar.Ülkemize ve milletimize güvenimiztam, birlik ve beraberlikduygumuzdan hiç taviz vermedik.İşimizin başındayız; ülkemize vebölgemize olan sadakatimizi hiçbirgüç değiştiremez. Günümüzdünyasında, bağımsızlık sadecebir ülkenin boyunduruğu altınagirmeyi reddetmek değildir. Yapılantüm siyasi, ekonomik saldırılarakarşı ülke olarak tek vücutolmaktır. 15 Temmuz, Türkiye'ninbağımsızlık mücadelesininsembolüdür.15 Temmuz hainlerin vatana ihanet gününün üzerinden dört yıl geçti ve Türkiye bu süreçte önemli bir yol aldı. Benim için 16 Temmuz Türkiye'nin kurtuluş günüdür. Bu yıl ülke olarak dördüncü kez kurtuluş bayramımızı kutlayacağız. O gece Cumhurbaşkanımızın yaptığı çağrıyla hain girişiminin başarısız olduğunu anladım ve "Bu iş bitti" dedim. Hatta o heyecanla 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece büyük bir yatırım kararı aldım. Sonrasında da hiç aksatmadan kararımı hayata geçirdim. "Durmak yok yola devam" diyoruz. Yola devam etmek için hiçbir zaman frene basmamak lazım.15 Temmuz, Türkiye'ninkurtuluş günüdür. O geceülkemiz, Cumhurbaşkanımızınliderliğinde tümdünyaya adeta demokrasidersi verdi. Bu büyük başarıdansonra ülke olarakkendimize güvenimiz veitibarımız arttı. Bugün işdünyasının temsilcileriolarak hepimiz ülkemizigeleceğe taşımak için elimizitaşın altına koymakzorundayız. Çünkü başkagidecek ülkemiz yok. Vatansızservet ne işe yarar?Vatan kucağı gibisıcak bir kucakdaha düşünemiyorum.Ülkesinisevenyatırımhesabıyapar.Milletimizin topyekun dirayetiyleüstesinden gelinen 15 Temmuz darbegirişimi, Türkiye'nin ekonomisi,siyaseti ve toplumsal hayatımız içinçok önemli bir dönüm noktası oldu.Milletçe kendi kaderimizi belirlemekonusunda kararlılığımızı, demokrasive kurumlarımızın da kaba kuvveteteslim olmama yönündeki dirayetinibir kez daha gösterdik.Bugün artık bize düşen, Türkiye'yiüzerinde oyun oynanmasıdüşünülemeyecek kadar güçlü birdemokrasi ve ekonomi ülkesi halinegetirmektir.15 Temmuz darbe girişimi, demokrasimizingücü ve milletimizin kararlılığıyladurduruldu. Cumhurbaşkanımız RecepTayyip Erdoğan'ın liderliğinde birlik olarakdemokrasiye ve ülkemizin geleceğinesahip çıktık. Tarihimizin kritik bir noktasındamilletimizin gösterdiği bu demokratikbilinç aynı zamanda Türkiye'nindünyadaki güçlü ve gelişmiş ülkelerarasında olma kararlılığının da bir göstergesidir.Güçlü bir demokrasi kalkınma verefahın temelidir. Hepimize düşengörev 15 Temmuz'da fedakârlıklarlakazanılanı korumak, geliştirmekve çok çalışmaktır.