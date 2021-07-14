15 Temmuz Dijital Gösterimi, Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda ziyarete açıldı

Darbe girişimin sırasında ve hemen sonrasında başlatılan soruşturmalara ve tutuklamalara yer verilen filmde, milli birlik ve zafer coşkusu, demokrasi nöbetleri ve 7 Ağustos Yenikapı Şehitler ve Demokrasi Mitingi de izleyiciye sunuluyor.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ YAD EDİLİYOR

Led ekranların yer aldığı 2. bölümde, darbe girişiminde asker kılığına girmiş FETÖ'cü hain teröristler tarafından şehit edilen silahsız masum kahramanlar, doğum ve şehadet tarihleri, memleketleri, medeni durumları ile mesleklerine ilişkin bilgiler de verilerek yad ediliyor.

Video mapping tekniğinin kullanıldığı 3. bölümde ise Osmanlı'dan bugüne 144 yıllık meclis tarihinde tek bir düşmanın bile fiziki saldırısına maruz kalmayan Meclis'in, 15 Temmuz gecesi menfur bir saldırıyla nasıl karşı karşıya kaldığı anlatılıyor.