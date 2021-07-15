Babası gibi üniformasında Türk bayrağını taşısın

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Ankara
'da şehit olan Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın İzmir
'de yaşayan eşi Özgül Acar
ve 8 yaşındaki kızı Elif Naz, 5. yıldönümünde hüznü ve gururu bir arada yaşıyor. Babasının mezarını bahçe olarak nitelendiren 8 yaşındaki Elif Naz ziyarete gideceği için çok heyecanlı. Özgül Acar, "5 yıldır hüznü ve gururu bir arada yaşıyoruz. Kızım 'Babamın bahçesine gidelim anne' diyor. Özel harekat polisi olmak isterse en büyük destekçisi ben olurum. Üniformasında Türk bayrağını taşımasını isterim" dedi. Fetullahçı Terör Örgütünün darbe girişimi
sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı
'na yapılan saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın 8 yaşındaki kızı Elif Naz Acar
, özlem duyduğu babasının anılarıyla büyüyor. Şehit Dursun Acar için memleketi Artvin
'de şehitlik yapıldı. Kızının, 'babamın bahçesi' diye nitelendirdiği şehitliğe sene-i devriyesinde gitmeyi planlayan Özgül Acar, elinden geldiğince kızına vatan sevgisini aşılamaya çalışıyor.
'POLİS OLMASINI İSTERİM'
Elif Naz'ın ilkokul ikinci sınıfı bitirdiğini ve artık yavaş yavaş bazı şeyleri daha iyi anladığını söyleyen Özgül Acar, "İlk başlarda şehitliği babasının bahçesi olarak nitelendiriyordu. Geçtiğimiz günlerde babasının toprağın altında olduğunu anlattım. Elimden geldiği kadar kızıma vatan sevgisini aşılamaya çalışıyorum. Şehitlik mertebesinin yüceliğini biliyor. Babası gibi ülkesini seven ve canını feda edebilecek bir çocuk olarak yetişsin. Eğer babası gibi özel harekat polisi olmak isterse en büyük desteği annesi olarak ben veririm. Polis olmasını, üniformasında Türk bayrağını taşımasını isterim. Bu beni gururlandırır. 5 yıldır hüznü ve gururu bir arada yaşıyoruz. Kızımı şehitlik ziyaretinin ardından Ankara'daki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na da götüreceğim. Her yerde tören yapılıyor ama Daire Başkanlığı'ndaki törenin maneviyatı yüksek oluyor. Kızım babasının işyerine gideceğini biliyor. Çok heyecanlanıyor. Yaşı ilerledikçe bazı şeyleri daha iyi anlıyor. Çok soru soruyor. Anlayacağı şekilde anlatıyorum" dedi.