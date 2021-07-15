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Giriş Tarihi: 15.7.2021

Bir ay önce şehit olacağını söyledi

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Bir ay önce şehit olacağını söyledi
15 Temmuz'da uçaklarla kendi milletine ölüm yağdıran FETÖ'cü hainlerin katlettiği en küçük şehitlerden biri de Mutlu Can Kılıç'tı. Daha 17'sindeydi. Hasta yatağından fırlayarak darbecilere dur diyen Mutlu Can, sabaha karşı Cumhurbaşkanı Külliyesi'ne F16'dan atılan bomba ile şehit düştü. Şehit annesi Yıldız Kılıç, "Acımız halen taze. Benim oğlum vatan, millet ve bayrağı için şehit oldu. Vatan sağ olsun, diyecek hiçbir şeyimiz yok. İlk gün nasılsa şimdi de aynıyım. Başımı yastığa koyduğumda ilk aklıma oğlum geliyor" dedi. Henüz 17 yaşında şehit düşen Mutlu Can Kılıç'ın annesi Yıldız Kılıç, "Oğlum şehit olacağını rüyasında görmüş, gün sayıyordu" dedi.
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Bir ay önce şehit olacağını söyledi
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