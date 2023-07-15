15 Temmuz şehitleri için koştular

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz kalkışmasında FETÖ'cüler tarafından şehit edilen 252 vatandaşımız Vatan Koşusu ile anıldı. 15 Temmuz Derneği öncülüğündeki koşuya İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediyesi, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), ÖNDER ve Öncü Spor Kulübü destek verdi. Bu yıl 3'ncü kez düzenlenen koşuda, 252 sporcu ve katılımcı, 252 şehidin isminin yazılı olduğu tişörtlerle Çengelköy 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi'nden Şehitler Makamı'na geldi.Hain kalkışmanın yaşandığı gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gazi olan Mehmet Memiş Sıdar, "Hainlerin bu derece insanları katledeceklerini düşünememiştik. O saatlerde köprüdeki dehşeti anlatmaya kelimeler yetmez. Feci bir şekilde insanlarımızın kanlarını döküyorlar, halkımızın üstüne ateş açıyorlardı. Ben bedenime 14 şarapnel parçası alarak gazi oldum. O gece vatansız kalmanın ne demek olduğunu iliklerimize kadar hissettik. Fakat öyle ferasetli bir liderimiz ve ardında öyle güçlü bir Türk halkı var ki, hainlere istedikleri verilmedi" diye konuştu. O gecenin gençlere anlatılması gerektiğini vurgulayan Sidar, "Tarihimizle varız, geçmişini bilmeyenin geleceğini olmuyor" diye konuştu.