Ağabeyimin en büyük duası karşılık buldu

Şehit Hüseyin Kısa, 15 Temmuz akşamı çalıştığı Bayrampaşa'daki torna imalathanesinden abisiyle birlikte çıktı. Eve geldiğinde televizyondan FETÖ'nün darbe girişimine yönelik haberleri alan Kısa, Esenler Emniyet Müdürlüğü'ne doğru yola çıktı. Daha sonra Havalimanına geçmek istedi, bunun için otobana çıkan Kısa, darbecilerin tankının altında kalarak hayatını kaybetti. Ailesinin kendisinden haber alamadığı Hüseyin Kısa'nın abisi Bekir Kısa, kardeşini bulmak için hastane hastane dolaştı. Sabah namazından sonra Bağcılar Devlet Hastanesi'ne giden Kısa ailesi, Hüseyin Kısa'nın ismini sorduklarında kimsesiz bir cenazenin bulunduğunu öğrendi. Kimlik tespiti için morga indiklerinde Hüseyin Kısa'nın cenazesiyle karşılaştı.Hüseyin Kısa, şehit edilmeden bir süre önce eşine bir Türk bayrağı vermiş ve öldüğünde bayrağın üzerine örtülmesini istemişti. Evli ve bir çocuk babası olan Kısa'nın 2 yaşındaki kızı Nisa, babasıyla aynı kaderi paylaştı. Hüseyin Kısa da 2 yaşındayken annesini kaybetmişti. Şehit Hüseyin Kısa'nın cenazesi memleketi Tokat'a defnedildi. Şehidin ismi, Tokat Zile'de bir ortaokula verildi.15 Temmuz şehidi Hüseyin Kısa'nın kız kardeşi Fadime Kısa "Öncelikle şunu söylemem gerekir ki 15 Temmuz şehitlerimiz seçilmiş kimselerdi. Abimi anlatmak kolay değil, bunu kelimelere sığdıramıyorum" dedi. Kısa, kardeşten öte abisiyle sırdaş olduklarını söyleyerek "Askere giderken de en büyük duası şehit olmaktı. Abim askerden geldi şehitlik orada nasip olmadı" diye konuştu."15 Temmuz gecesi bizim tarih yazdığımız gururlandığımız ama düşündükçe acı çektiğimiz bir gece oldu" diyen Kısa "Abim İstanbul'da biz ise Tokat'ta köyümüzde yaşıyorduk. O gece bize bir telefon geldi. Benim amcamın oğlunun ismi de Hüseyin Kısa. Telefonda, "Hüseyin Kısa hastanede bir trafik kazası geçirdi" diye söylendi. Babam amcamın oğlu Hüseyin olduğunu düşünerek amcanın evine giderek haber vermek istedi. Diğer amcamı da yanına aldı ancak amcam "O Hüseyin senin oğlun, yeğenin Hüseyin değil" deyince gerçeği öğrendi" ifadelerini kullandı.Kısa, "Bir evlat için babasının diz çökmüş bir şekilde ağlarken görmek gerçekten berbat bir şey. Allah kimseye yaşatmasın. Üzerinden geçen 7 yılda hiçbir şey unutulmadı. Hepimiz sürekli onu düşünüyoruz. Elhamdülillah bize nasip oldu. 251 şehidimizin hepsinin seçilmiş olduğuna inanıyorum. Allah sevdiği kullarını erken yanına alırmış. Allah ona bu mertebeyi nasip etmiş, umarım bize de şehadet nasip olur" dedi.