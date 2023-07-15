Allah hainleri şereften mahrum bıraktı

FETÖ'nün ihanet girişiminde şehit düşen Özel Harekât Polisi Seyit Ahmet Çakır'ın ailesi, evlat acısının yürüklerinde dinmediğini her yıl katlanarak arttığını söylediler.Acılı anne Ayişe Çakır, aradan geçen 7 yıl boyunca hain FETÖ'cülere beddua ettiğini belirterek, "Bundan 7 sene önce hain FETÖ köpeklerinin suçsuz ve günahsız çocuklarımızın bizim ciğerparelerimizin üzerine haince bombalar yağdırdılar Allah kendilerine gün yüzü göstermesin cehennemin en alt katmanında yanarlar inşallah evet çocuklarımız şehadet şerbeti içmelerinin 7.yıl dönümü 7 yıldan beri hiçbir zaman yapılan ihaneti unutamadık fakat en azından bizler şerefli ve gururlu şehit aileleriyiz. Allah onları şereften ve gururdan mahrum etti" dedi.Ankara Gölbaşı'nda şehit olan Özel Harekât Polisi Seyit Ahmet Çakır'ın babası Ahmet Çakır, "Oğlum daha ömrünün en güzel çağında hainlerin bombaları ile can verdi. Şehit oldu. Bir Ahmet gider bin Ahmet'ler gelir. Hainlerin yaptığı bu ihaneti unutmayacağız, unutturmayacağız. Biz şehidimizle gururlu ve şerefliyiz Çok şükür ki onlar şereften mahrum kaldılar. Onlara toprak nasip olmasın. Biz oğlum için Ankarada'ydık. Oğlum şehit olduktan sonra memleketimiz Gaziantep'e taşındık. Ama yıllarda geçse evlat acısı geçmiyor" diye konuştu.