Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler 15 Temmuz İhaneti Haberleri Allah hainleri şereften mahrum bıraktı
Giriş Tarihi: 15.7.2023

Allah hainleri şereften mahrum bıraktı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Allah hainleri şereften mahrum bıraktı

Ankara Gölbaşında Özel Harekâta yapılan saldırıda şehit olan 26 yaşında Özel Harekât Polisi Ahmet Çakır’ın (26) annesi Ayişe Çakır ve baba Ahmet Çakır 7 yıl geçmesine rağmen acılarının hala taze olduğunu söylüyor. Anne Ayişe Çakır, bu ihaneti unutmayacaklarını belirterek, “Biz şehidimizle gururlu ve şerefliyiz Allah onları şereften mahrum bıraktı” dedi

FETÖ'nün ihanet girişiminde şehit düşen Özel Harekât Polisi Seyit Ahmet Çakır'ın ailesi, evlat acısının yürüklerinde dinmediğini her yıl katlanarak arttığını söylediler.

BİZLER ŞEREFLİ VE GURURLUYUZ
Acılı anne Ayişe Çakır, aradan geçen 7 yıl boyunca hain FETÖ'cülere beddua ettiğini belirterek, "Bundan 7 sene önce hain FETÖ köpeklerinin suçsuz ve günahsız çocuklarımızın bizim ciğerparelerimizin üzerine haince bombalar yağdırdılar Allah kendilerine gün yüzü göstermesin cehennemin en alt katmanında yanarlar inşallah evet çocuklarımız şehadet şerbeti içmelerinin 7.yıl dönümü 7 yıldan beri hiçbir zaman yapılan ihaneti unutamadık fakat en azından bizler şerefli ve gururlu şehit aileleriyiz. Allah onları şereften ve gururdan mahrum etti" dedi.

"ÇAKIR: BU İHANETİ UNUTMAYACAĞIZ"
Ankara Gölbaşı'nda şehit olan Özel Harekât Polisi Seyit Ahmet Çakır'ın babası Ahmet Çakır, "Oğlum daha ömrünün en güzel çağında hainlerin bombaları ile can verdi. Şehit oldu. Bir Ahmet gider bin Ahmet'ler gelir. Hainlerin yaptığı bu ihaneti unutmayacağız, unutturmayacağız. Biz şehidimizle gururlu ve şerefliyiz Çok şükür ki onlar şereften mahrum kaldılar. Onlara toprak nasip olmasın. Biz oğlum için Ankarada'ydık. Oğlum şehit olduktan sonra memleketimiz Gaziantep'e taşındık. Ama yıllarda geçse evlat acısı geçmiyor" diye konuştu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Allah hainleri şereften mahrum bıraktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA