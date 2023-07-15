“Gözü dönmüş hainlere gereken ders verildi”

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, 15 Temmuz hain darbe girişiminde İzmir Valisi'ydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tertip edilen suikast girişiminin önlenmesinde de önemli bir rol üstlenen Ayyıldız Sabah'a konuştu. Ayyıldız, "Hiç şüphesiz ki o gecenin kahramanı iradesine, onuruna ve bekasına el uzattırmayan millettir. İşgal ve ihanet girişimine gereken cevabı vermiştir" diye konuştu. Ayyıldız, "Bu milletin helal paralarıyla alınan silahları bu millete doğrultma alçaklığını gösteren iş birlikçi maşa örgütün ihanetine karşı vatanını seven herkesin yapması gerekeni yaptık. Bu asil millet, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kenetlendi ve "meydanlara inin" çağrısıyla şehir şehir, sokak sokak, göğüs göğüse mücadele verdi. Hiç şüphesiz ki o gecenin kahramanı iradesine, onuruna ve bekasına el uzattırmayan millettir" ifadelerini kullandı.Emniyet'in değişik birimlerine darbecilerin hedefi haline geldiğini ifade eden Ayyıldız, şunları söyledi: "Ülkemizin bekası ve bütünlüğü ile milletimizin onuru tehlikeye düştüğünde, en ağır bedelleri de göze alarak ortaya koyduğumuz kahramanlıklara tarih defalarca şahit olmuştur. Benzeri görülmemiş bir ihanet olan 15 Temmuz'da, aziz milletimiz yekvücut olarak iradesini canıyla ve kanıyla korumuş ve o geceyi zaferle neticelendirmiştir. Ayyıldız, "O gece, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir kez daha ihanet odaklarının kirli oyunu bozulmuş, gözü dönmüş hainlere gereken ders verilmiştir.FETÖ'cü hainlerin o gece Özel Harekât Başkanlığı, Havacılık Daire Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne tankla, topla ve en ağır silahlarla saldırdığını aktaran Ayyıldız, "Alçakça saldırdılar, lakin teslim alamadılar. Emniyet Teşkilatımız adeta göğüs göğüse bir mücadelenin yaşandığı o gece 63 şehit vermiş, 284 vatan evladımız da gazilik mertebesine erişmiştir."FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele noktasında Türk Polis Teşkilatı kararlı şeklinde devam ettiğinin altını çizen Ayyıldız, "FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesi, emniyetteki sözde mahrem yapılanmalarının çökertilmesi noktasında operasyonlarımız devam etmekte, ayrıca bağlantısı tespit edilenlere yönelik de adli süreç işlemektedir. Emniyet Teşkilatı olarak, FETÖ'cüleri saklandıkları inlerinde tek tek tespit ediyor, ifadeler ve ek deliller ışığında FETÖ bağlantısı tespit edilenlere yönelik süreci titizlikle işletiyoruz. Hiç kimsenin endişesi olmasın ki, kendi halkına silah doğrultan bu gözü dönmüş hainleri en kılcal damarlarımızdan tamamen temizlemek bizim boynumuzun borcudur" dedi.