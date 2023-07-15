Karanlık gecenin ilk meşalesini onlar yaktı

FETÖ'cü hainlerin kalkışmaya başladığı saatlerde yaşanan hareketliliği kontrol etmek amacıyla aldığı talimatla Güvercinlik bölgesini kontrol eden Bülent Aydın, bilgi vermek amacıyla Genelkurmay binasına gitti. Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak ile karargâha giren Aydın, hainlerin kurşununa maruz kaldı.O sırada hemen silahına davranan Aydın, dizinden yaralansa da pes etmedi. Hainlerin teslim ol çağrısına kulak vermedi. Yaralı halde, silahıyla ateş etmeye başladı. Karanlık gecenin ilk çatışması oldu. Karın boşluğundan aldığı kurşun ile yaralı halde dakikalarca bekledi. Hainlerin kapattıkları yollardan ambulanslar giremeyince 15 Temmuz'un ilk şehidi oldu. Aydın, tıpkı Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir gibi attığı kurşun ve girdiği çatışmayla o karanlık gecede darbecilere karşı ilk meşaleyi yaktı.1969 yılında Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Taşburun köyünde dünyaya gelen Aydın, girdiği sınavlarda başarılı olarak askeri personel olarak göreve başladı. Genç yaşta anne ve babasını kaybetti. Abi ve ablaları ona anne babalık etti. Hayatı çatışmalarda geçti. Çok uzun yıllar terörle mücadelede en seçkin birlikle içinde yer aldı. 2001 yılında Malatya'da düşen ve Türkiye'nin en seçkin askerlerinin taşındığı 34 şehidin verildiği helikopter kazasından ise son anda başka bir helikopterlere göreve gittiği için kurtuldu. O hain gece yaşananları anlatan Abbas Aydın, "Genelkurmay'da çatışma çıkmış 4 şehidimiz var dedi. İsimleri bilmiyorduk. Bülent'i sabaha kadar aradım. Telefona kimse bakmadı. Sabah 7'ye doğru haberini aldım. Dünyam başıma yıkıldı. Bülent ilk şehidi olmuş o gecenin. Benim kardeşim Bülent Aydınla bu mücadele başladı, Ömer Halisdemir ile bitti. Allah hepsinin mekânını cennet etsin. Bayrağımızı indiremediler" dedi.Bülent Aydın'ın ablası Semran Bostancı da geçen 7 yıllık özlem ve hasreti şu sözlerle paylaştı; "Artık mesleğinin son yıllarıydı. Emekliliği gelmişti ama henüz olmamıştı. 15 Temmuz'da vatan hainlerine ilk başkaldırışı benim kardeşim yaptı. İlk gün ne hissediyorsam hala aynı duygudayım. O benim kardeşimdi şimdi Türkiye'nin kardeşi oldu."Iğdır 15 Temmuz Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Kanber Güzelkaya, "15 Temmuz 2016 tarihindeki o kara gecede bir grup cunta ve etkilerini altına aldıkları unsurlarıyla birlikte kadir sinas büyük Türk Milletinin peygamber ocağı kadar kutsal saydığı Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin kisvesi altında milletimizin alın teriyle ve vergilerimizle alınan silah, mühimmat ve uçaklarımızla acımadan planlayarak canavar hislerle milletimizin üzerine nişan alarak ateş etmişlerdir. Bu hain darbe girişiminden 251 tane vatan evladımız şehit olmuş binlerce insanımız çeşitli uzuvlarını bu vatana feda ederek gazilik şerefine ulaşmışlardır. 15 Temmuz'da gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söz konusu vatansa gerisi teferruattır sözü vücut bulmuştur. Biz Türk Milletini bölüp parçalamaya çalışan gerek iç gerekse dış mihraklar bilesiniz ki millet olarak kanımızın son damlasına kadar savaşacak gerektiğinde canımızı feda etmekten asla vaz gelmeyeceğiz" dedi.