Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektör V. Prof. Dr. Arife Uslu Gökceoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Türkiye'yi yıkmak isteyen emperyalist güçlerin emellerine geçit verilmediğini belirtti. Prof. Dr. Gökceoğlu, şöyle konuştu: "Yüzyıllardır kahramanlık destanı yazan aziz milletimiz, ölümü göze alarak gösterdiği insanüstü azmiyle hain darbe girişimini başarısızlığa uğrattı. 15 Temmuz, esaret girişimine boyun eğmeyen şanlı milletimizin destansı bir zaferi olarak hafızalara kazındı. Aziz milletimizin hürriyeti uğruna bu topraklara vurduğu son mühür olan 15 Temmuz gecesi yazılan destan sıradan bir darbe teşebbüsünü bastırma eylemi değil, uçaklara karşın yüreğin, silahlara karşın bileğin, köleliğe karşın hürriyetin, milli iradenin paha biçilemez bir zaferidir.""O gün; kadim tarihimiz boyunca zulme ve esarete asla boyun eğmeyen şanlı ecdadımızın yolunda yürüyen milyonlarca kahraman; vatanımızın istikbali ve milletimizin istiklali için tek yürek olarak tüm dünyaya "Millet yenilmedi, Türkiye eğilmedi" mesajı verdiler. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, 15 Temmuz gecesi, cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdılar."