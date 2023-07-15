O gün Cihat günü gibiydi yine olsa şehitlik için mücadele ederdik

Servet Asmaz (45), 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Turkuvaz Medya'yı işgal etmeye giden askerlere "Sen devletin askerisin nasıl vatandaşa kurşun sıkarsın" deyince darbeciler tarafından haince şehit edildi. Asmaz'ın 15 Temmuz Şehitler Mezarlığı'nda bulunan kabrini ziyaret eden akrabası Ramazan Hayta, "Bu vatan kolay bölünecek bir vatan değil bugün olsa yine sokaklara çıkarız" dedi.Hayta, "O gün adeta cihat günü gibiydi. Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine aile olarak sokağa çıktık ve hain FETÖ'cülerle mücadeleye girdik. Darbeci hainleri taşıyan 3 araç TEM otoyolunda ilerlerken yola çıkan 4 çocuk babası seramik ustası Servet Asmaz'ın da aralarında bulunduğu vatandaşlar Turkuvaz Medya'yı işgal etmek için giden askerlerin önünü kesti. 'Siz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üniformasını giymiş askerlersiniz nasıl vatandaşlara kurşun sıkarsınız?' diye sordular. Askerler bunun üzerine Asmaz'ı hiç acımadan vurarak şehit etti.Bizler de Boğaziçi köprüsüne gitmek için çeşitli yollardan gitmeye çalışıyorduk. O gece çok farklı bir durum söz konusuydu. Adeta cihat gibiydi. Servet Asmaz şehit oldu geride 4 çocuğunu bıraktı. Çocuklar babasız büyüdüler. Çok acı kayıp ateş düştüğü yeri yakıyor. Hepimiz ailece hayatımızı hiçe sayıp FETÖ'cülerle mücadele için Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine sokaklara çıktık ama şehitlik Servet Asmaz'a nasip oldu. Bu vatan kolay bölünecek bir vatan değil her ferdi canını hiçe sayarak düşmanlara karşı mermiye karşı göğsünü siper etmeye hazırdır. Bugün olsa yine çıkar ve şehitlik için mücadele veririz. Böyle bir hainlik beklemiyorduk. Hainler en kutsalımıza dahi sızarak kendi halkına kurşun sıkmışlardır. Tanıdığım 5 arkadaşım ve akrabam şehit oldu. Allah bir daha böyle bir durum yaşatmasın" dedi.