15 Temmuz gecesi hayaline kavuştu

35 yaşındaki Kayserili Murat Kocatürk, biri 8, diğeri 12 yaşında iki erkek babasıydı. Ayakkabı imalathanelerinde usta olarak çalışan ve aynı zamanda sporla ilgilenen Kocatürk, karate, kung fu ve kick boks yapıyordu. 15 Temmuz'dan 3 ay önce Suriye'de Türkmen Dağı'na gitti. Şehadet ona Suriye'de değil, doğup büyüdüğü şehirde nasip oldu. Fatih'teki evinden çıkıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) önüne giderek, darbecilere direndi. Ancak darbecilerin açtığı ateş sonrası şehit düştü.Şehidin babası Bayram Kocatürk (75) yaşanılanları şöyle anlattı: 15 Temmuz gecesi evde otururken aHaber'i izliyoruz. Zaten şehidimiz de ben de sürekli bu kanalı izleriz. O gün Allah onları şaşırttı da bu zalimler Turkuvaz Medya'yı işgal edemedi. Eğer bizim kanalımız, milli medyamız susturulsaydı bugün ne devlet ne millet kalırdı. Yayında Cumhurbaşkanımızın çağrısı sonrasında Saraçhane'de olup biteni izliyorduk, Kalkıp abdest aldı. Bir süre beni izledi. 'Görüşmek üzere baba' dedi. Nereye gittiğini sorunca 'dışarıda hava alacağım' dedi. Bende geç kalma dedim. Ama Saraçhane'ye gideceğini hissediyordum. Oğlumun üstüne kareli bir gömlek vardı. Onu görebileceğimi düşünerek televizyona bakıyordum.Daha sonra acı haberi aldığını belirten Kocatürk, "Yüzünü gösterdiler, baktım, gülüyordu. Dişleri gözüküyor, gözleri pırıl pırıl. Hani bir insanı gıdıklarsın da kahkaha atar ya öyle bir görüntüsü vardı. G3 mermisiyle vurulmuş. Kurşun göğsünden girmiş, sırtını balon gibi patlatmış. Bir insan nasıl güler hiç mi acı hissetmez. Rabbim, kuluna gideceği mekanı gösteriyor. Cennet ehli o esnada gülümserken Cehennem ehli ise kafasını sağa sola çeviriyor, sağa sola bağırıyor. İşte ben oğlu öyle görünce o an acılarım bitti" diye konuştu.