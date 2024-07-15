Acımız da öfkemiz de hiç dinmedi

Kahramanmaraş'ta uzun yıllar görev yaptıktan sonra tayini Ankara'ya çıkan polis memuru Aytekin Kuru, 7 yıl organize şubede görev yaptı. 15 Temmuz'dan 15 gün önce tayini Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na çıkan Aytekin Kuru, özel harekat polisi oldu. Çocukluk hayali olan polisliği zevkle yapan Aytekin Kuru, özel harekâttaki 15. gününde şehit düştü.Darbe girişiminden 2 ay önce oğlu Aytekin Kuru'nun Adana'nın Kozan İlçesindeki evlerine gelerek kendileriyle görüştüğünü belirten Şehit Babası Süleyman Kuru; "Oğlum gelip elimizi öptü, hayır duamızı alıp tekrar Ankara'ya gitti. Darbe gecesi saat 23.30'da oğlumla iki kez konuştuk. Bana bir helikopterin havadan gelip tarama yaptığını ve şehitlerimizin olduğunu söyledi. İkinci aramamda ise 'Beni rahatlatmak için burada her şey yolunda' dedi. Bu görüşmeden 18 dakika sonra dayısı Muammer Ayrancı ile telefonda konuşurken FETÖ'cü hainler hava saldırısı düzenliyor. O anda atılan bombayla Aytekin şehit düşüyor. Muammer'in son duyduğu ses patlama sesi oluyor. Telefonda o saldırıda parçalanıyor ve görüşme sonlanıyor" dedi.Şehidin 74 yaşındaki annesi Esma Kuru ise şöyle konuştu: "Oğlumuzun şehit düştüğünü 3 gün sonra öğrendik. Oğluma şarapnel parçaları isabet etmiş. Oğlum hem kendine hem de babasına üzerinde Osmanlı turası olan yüzük yaptırmıştı. Gelinim Ayşe Kuru, morga girince cesetlerden birinin parmağında oğlumun yüzüğünü görüyor. O anda Bu Aytekin diyerek feryat ediyor. Oğlumun cesedi parmağındaki yüzükten teşhis edildi. FETÖ'cü hainler ölmesinler sürünsünler. Onlara bu vatanını ekmeği de suyu da harım olsun."