FETÖ’den sinsi planlar

ABD'de bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iç çatışması, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen'in iddiaları sonrasında yeniden gündeme geldi. Ebuseleme Gülen'in, Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki karargâhtan kaçırıldığını açıklaması, örgüt içinde bölünme yaşanıp yaşanmadığı sorularını doğurdu. SABAH'a konuşan uzmanlar, konuya dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.Yazar Latif Erdoğan: "Fetullah Gülen'den sonra liderlik açısından kim gelirse gelsin ondan boşalan yerini dolduramaz. Ancak örgüt lider merkezli olmaktan çıkıp ilke merkezli bir yönetim şekline geçiş yapacaktır. Bunu da 11 kişilik bir heyet idare edecek. Bu isimler ise kıta imamı yapılır. Burada en çok başı çekecek olan Mustafa Özcan'dır. Şu anda örgüt psikolojik harp yapıyor. Tez ve anti tez yine aynı. Yani her şey üst aklın elinde. ABD ve CIA ne isterse FETÖ onu yapacak."Gazeteci Ümit Akdemir: "FETÖ psikolojik ve sosyolojik olarak bölündü. Tabanla yöneticiler arasında bir bölünme var. Örgütte bazı gruplar var. Kıvam oluştuğunda Fetullah Gülen'den sonra 'Başa kim geçecek?' diye bakacaklar. Taban ise FETÖ'nün kontrollü darbe yalanlarına artık inanmıyor ve bazıları örgütün üst düzey yöneticilerini suçluyorlar. Bir Mustafa Özcan'ın başını çektiği bir grup var. Bu grup mahrem imamlar üzerinden örgütlenme yapılanmasına gitti ve üst düzey yönetimi ele geçirdi."Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve Araştırmacı- Yazar Hayati Küçük: "ABD'nin misyon şeflikleri ve bunun dışında sivil oluşumlarına baktığımız zaman ülkemizde oynanan oyunların her biri altında FETÖ var. Odağımızı FETÖ'nün sinsiliğine yöneltmemiz lazım. FETÖ'nün sinsilikleri devam ettiği gibi sinsice plan projelerini ABD yardımıyla çiziyorlar. ABD ve İsrail güdümündeki bu şarlatan, Türkiye üzerinde ABD'nin oynadığı oyunun bir parçası olarak kollanıp korunurken ona verilen ödevleri yerine getirmeye devam ediyor. Oyun kurucu ABD'dir."