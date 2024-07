İyi kalpli evladım hep şehit olmak isterdi

Adanalı polis memuru Yunus Uğur, 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit düştü. Düğününe sadece iki ay kala hayatını kaybeden Yunus Uğur'un babası Ramazan Uğur, evladının acısını her geçen gün derinlemesine yaşıyor. Ramazan Uğur, "Yavrum çok iyi kalpli bir insandı, şehitliği adeta hissetmişti" diyerek duygularını dile getirdi. FETÖ'cü hainlerin saldırısında şehit olan Yunus Uğur, çocukluk arkadaşları Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerle birlikte toprağa verildi.Şehit babası Ramazan Uğur, evladını kaybetmenin 8'inci yılında şunları kaydetti: 2016 yılında Kıbrıs'ta çalışıyordum. Evladımla en son Ramazan Bayramı'nda bir araya gelmiştik. Bana, 'Baba, teşkilatta felaket FETÖ'cü var, bizimle çok uğraşıyorlar' demişti. Yunus nişanlıydı, düğününe 2 ay kalmıştı. Acı haber geldi... O an yüreğim parçalandı. Evladının çok iyi kalpli birisini olduğunu söyleyen Ramazan Uğur, "Çok dürüsttü, çocukluktan beri namazını hiç aksatmazdı. Bu acı olay sanki dün olmuş gibi. Ben evladımı 1 saniye bile unutmamışım. Ben nereye gidersem Yunus'um benimle. Bu hainleri ben Allah'a havale ediyorum. Eminim Yunus'um da hakkını helal etmiyordur. Bombayla bizim çocukları vurdular. Vatan hainleri, PKK'nın üzerine atılması gereken bombayı, benim evladımın üzerine attılar" dedi.Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özdemir Bayraktar'ın kendileriyle çok ilgilendiğini söyleyen Ramazan Uğur, şöyle devam etti: Özellikle Özdemir amca bizimle çok ilgilendi. Kendilerinden Allah razı olsun. Yunus'umun İHA kursu gördüğünü duymuş ve aradı. Öyle tanıştık kendileriyle. Her ay arar halimizi hatırımızı sorardı. Beni, eşimi ve diğer çocuklarımı BAYKAR'a davet etti. 1 hafta yanında kaldık. Mükemmel bir insandı. Ben gerçekten onun hakkını ödeyemem. Kendisiyle en son Hac'a giderken konuştum. Telefonla arayarak kendisinden helallik aldım. Yanında Sayın Cumhurbaşkanımızda vardı, onunla da helalleştim. Bana 'Ülkemiz için dua et' dediler. Özdemir Bey amcanın yaptığı iyilikleri hiçbir zaman unutmayacağım, baba adamdı.