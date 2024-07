Kobra helikopterine karşı durdu

Çorum'un Alaca ilçesinde yaşan sınıf öğretmeni Mustafa Çağır, 15 Temmuz 2016 yılında bir yakının düğününe katılmak için Ankara'ya gitti. Düğündeyken bir tanıdığının darbe olmuş sözüne önce inanmayan Mustafa öğretmen haberleri okuyunca düğünü terk edip Genel Kurmay Başkanlığı'nın önüne giderek FETÖ'cülerin üzerine yürüdü.15 Temmuz gecesi düğün devam ederken hemen yola çıktığını belirten öğretmen Mustafa Çağır, "Araçla bir süre gittikten sonra trafik kilitlendi. İnsanlar araçlarını yola park edip FETÖ'cülerin üzerine yürüdü. O sırada bir kişi, hainlerin genel karmaya başkanın kaçıracağını ve genelkurmayı işgal edeceklerini söyledi. Bunun üzerinde topluca oraya gittik. İçeriden silah sesleri geliyordu. İçeride çatışma vardı. Biz orada hainlerin üzerine yürürken inanın hiçbir korku yoktu. Sanki o an başka bir insan olmuştum. Çünkü vatanı hainlere bırakamazdı. Gerekirse kendimizden geçer ama vatanımızdan vazgeçmezdik" dedi.Mustafa Çağı, "O sırada bende duvarın üzerine çıkıp demir korkuluklar üzerinden içeri girmeye çalışıyordum. Büyük bir aydınlanma oldu ve kendimi yerde buldu. Kobra helikopteri üzerimize mermi yağdırıyordu. Omzumdan ve alnımdan şarapnel parçaları ile yaralanmışım. Hatta mercimek büyüklüğünde olan şarapnel iki kaşımın ortasında kaldı. Omzuma isabet eden şarapnel ise atar damara paralel girmiş. Atar damarımın bir kısmını kesmiş" diye konuştu.Hastaneye kaldırıldığında her yerin yaralı insanlarla dolu olduğunu belirten öğretmen Mustafa Çağı, "Benim durumum ağırdı. Buna rağmen şuurumu kaybetmemiştim. Şarapnel parçası paralel olarak şah damarımı kesmiş. Sızıntı azdı ama durumumu kritikte. Saatler süren ameliyat geçirdim. Ancak sağ gözümün yanından geçerek alnıma saplanan mercimek büyüklüğündeki şarapnel çıkarılamadı. Mercimek büyüklüğündeki şarapnel hala iki kaşımın arasında duruyor. Her sabah yüzümü yıkadığımda elime değer. İyi ki de bu şarapnel çıkarılamamış. Çünkü her yüzümü yıkamam FETÖ'cü hainlere olan kinimi ve öfkemi diri tutuyor" dedi.