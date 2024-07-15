Liderin çağrısıyla milyonlar sokağa döküldü

15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cesur çağrısıyla sokaklara dökülen Türk milleti, vatanını korumak için bedenlerini siper ederek FETÖ'cü darbe girişimini durdurdu. O gece, milletin gösterdiği kahramanlık ve Erdoğan'ın kararlılığı, hainlerin hesaplarını altüst etti.Türkiye'yi kaosa sürüklemeyi amaçlayan hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmeyi hedefledi. Ancak hainler, Erdoğan'ın sarsılmaz iradesini ve milletin bitmez tükenmez cesaretini hesap edemedi. Erdoğan, Marmaris'ten İstanbul Atatürk Havalimanı'na doğru yola çıkarken, Türk milletini darbecilere karşı meydanlara çağırdı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı arayarak, İstanbul'daki durumu sordu. Çalışkan'ın "Şu an bize ateş ediliyor" yanıtı üzerine, Erdoğan,"Siz de onlara ateş edeceksiniz" dedi. O kritik gece boyunca, Berat Albayrak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer aldı. Atatürk Havalimanı'nda, darbe girişiminin en yoğun anlarında, Albayrak bir sehpanın üzerine çıkarak kalabalığa hitap etti ve insanları sakinleştirmeye çalıştı. O anların görüntüleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırarak milletin birlik ve beraberliğinin bir simgesi haline geldi.Marmaris'ten ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, darbe girişimine karşı milletin iradesini ve kararlılığını vurguladı. "Şu anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir, bir ayaklanma hareketidir. Ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler" diyerek darbecilere meydan okudu.