15 Temmuz gecesi göreve çağrılan polis Ahmet Çakır, evden çıkmadan önce yeni doğum yapan eşinden helallik aldı. Daha sonra Gaziantep'teki annesini arayarak kendisinin operasyona gittiğini, eşi ve çocuğunun onlara emanet olduğunu söyledi. Gölbaşı Özel Harekat Daire'sine düzenlenen ilk bombalı saldırıdan kurtulan Çakır, ikinci saldırıda şehit düştü. Darbe girişiminden 1 yıl önce, 18 Temmuz'da dünya evine giren Seyit Ahmet Çakır'ın saldırıdan 15 gün önce bir kız çocuğu dünyaya gelmişti. Çakır, erken doğum nedeniyle Gaziantep'teki hastanede gözetim altında bulunan bebeğini bir kez dahi kucağına alamamıştı. Çakır'ın cenazesi, memleketi Gaziantep'te defnedildi. Şehidin ismi, Gaziantep Nizip'te bir Anadolu imam hatip lisesine verildi.Çocuğunun şehit olmasından dolayı üzüldüğünü ancak aynı zamanda gurur ve onur duyduğunu söyleyen anne Asiye Çakır, "Oğlum şerefli birisiydi, şerefsizler utansın. Çocuğu dünyaya 6 aylık gelmişti. Doktorlar, 'yaşamaz' diyorlardı. Ahmet'e dedim ki bu çocuk dünyaya erken geldi ama her şerde bir hayır var. İşine o kadar bağlıydı ki düğün izni, evlilik izni, nikah izni kullanmadı. Bebeği doğdu yine görevdeydi. Bebeğin yaşamaz demelerine rağmen göreve gitti. Yine görevi ağır bastı. Kızının gözünü açtığını bile göremedi" diye konuştu.Baba Şahin Çakır ise "Ahmet benim yönlendirmemle polis oldu. Özel harekatı çok seviyordu. Vatanı için, şerefli bir görevdeyken şehit oldu" diye konuştu. Kayseri Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan oğlunun daha sonra özel harekat eğitimlerine katıldığını söyleyen Şahin Çakır, "Ahmet, özel harekatı daha çok benimsiyordu. Doğu ve Güneydoğu'da birçok operasyona katıldı. Her zaman 'Özel harekat için canımı veririm.' diyordu. Onun için özel harekatın ayrı bir yeri vardı. Üniformasını çok severdi. Bana 'Vatanım ve bir karış toprağım için her zaman canımı vermeye hazırım.' derdi. 'Türkiye'nin her karış toprağı benim, oralarda kanımız var.' derdi. Her yere gönüllü giderdi. 'Bu toprağı kimselere vermeyiz.' derdi. Çocuğumla gurur duyuyorum. Benim çocuğum vatanı için şehit oldu" dedi.