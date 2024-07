‘Tiyatro diyenler’ kendilerinden utansın!

Ankara'da yaşayan Safa ve Selahattin Yalçın çiftinin 4 çocuğundan biri olan Muhammed Yalçın, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda 3'üncü sınıfı bitirmiş 4'üncü sınıfa geçmişti. Hain darbe girişiminin yaşandığı gece genç Muhammed, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine 'Bu vatan kolay kazanılmadı' diyerek, evden çıkıp arkadaşları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne gitti. Genç Muhammed, babasının eve dön çağrılarına rağmen darbeci askerlere direnip, atılan bombayla şehit düştü. Muhammed Yalçın Karaman'ın Kazım Karabekir İlçesi'nde toprağa verildi.Baba Selahattin Yalçın, hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümüne sayılı günler kala duygularını SABAH'a anlattı. Oğluyla her zaman gurur duyduğunu belirten baba Yalçın, "Oğlum vatansever bir çocuktu. Her zaman vatanına hizmet etmek istiyordu. Askere gittiğimde orada kalıp, askerlerini yetiştirmek amacı da vardı. Rabbim ona o gece şehit olmayı nasip etti. Gururu da büyük acısı da. O gece bende sokaktaydım ama şehitlik oğluma nasip oldu. Sabaha karşı aradığımda 'Baba 50 metre ileriye bomba attılar, onlara yardıma gidiyorum' dedi. Sonra ikinci bir patlama sesi geldi ve telefondaki ses kesildi. Vatan sağ olsun. O hainlere fırsat vermedik ya bu bizi teselli ediyor" dedi.Yüzlerce şehit binlerce gazinin verildiği o geceye 'tiyatro' benzetmesi yapanlara da tepki gösteren Selahattin Yalçın, "O geceye tiyatro diyenler acaba kendilerinden utanıyorlar mı? Birileri evlerinde otururken bu kahramanlar hainlere direndi. Eğer bu direniş olmasaydı hainler emellerine ulaşacak, sokaklarda insanlarımızın cesedini toplayacaktı. Ama önce Allah sonra vatansever halkımız buna izin vermedi. Kollarını, bacaklarını, gözlerini kaybettiler ama vatanlarını teslim etmediler. Ne mutlu bize ki böyle bir neslin evlatlarıyız ne mutlu ki böyle bir vatana şehit vermişiz" diye konuştu. 15 Temmuz'dan sonra devletin kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını belirten Selahattin Yalçın, "Devletimiz her zaman bizim yanımızda oldu. Biz kendimizi hiç yalnız hissetmedik. Hainler bitmez ama bizim mücadelemizde bitmeyecek" ifadelerini kullandı.