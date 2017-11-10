Opel için 3 yıl zaman verildi

KÜÇÜLME OLACAK MI?

Habertürk'te yer alan habere göre, Alman otomobil üreticisi Opel'in ayakta kalabilmesi dün yapılan basın toplantısında 3 yıllık bir ayakta kalma planı açıklandı. Bahar aylarında General Motors'un yaklaşık 1.3 milyar euro karşılığında Fransız PSA grubuna sattığı şirket 1999 yılından beri tek kuruş kâr edemiyor.

2020 yılında başabaş noktasına, 2026 yılında ise yüzde 6 kâr hedefinin belirlendiği yeni eylem planının en çok tartışılan tarafı ise küçülmeye gidilip gidilmeyeceği.

Opel, tasarruf planı kapsamında, 3 yıl içerisinde her bir aracın üretim başına maliyetini 700 euro düşürmek niyetinde. Yapılan hesaplamalara göre şirket, 800 bin araç sonrasında kâra geçebilecek. Ayrıca, 3 yılda 1.1 milyar euro, 2026 itibarıyla da 1.7 milyar euro toplam tasarruf hedefi belirlenmiş durumda.

OPEL X AİLESİNE BÜYÜK KARDEŞ GELDİ

DÜŞÜNCE GÜCÜYLE ÇALIŞAN OTOMOBİL

9 YENİ MODEL GELİYOR

Opel CEO'su Michael Lohscheller zorunlu işten çıkarmalar ya da fabrikaların kapatılmasının gündem dışı olduğunu belirtse de uzmanlar, hedeflerin tutturulabilmesi için orta vadede kıdem tazminatı ve kısmi emeklilik yoluyla gönüllülük esasıyla personelin azaltılmasının kaçınılmaz olduğuna vurgu yapıyor.

Das Auto Institut (Otomotiv Yönetim Merkezi) kurucusu Stefan Bratzel'e göre Opel bu şekilde 3000 işçi ile yollarını ayıracak. Şirketin şu an 38 bin personeli bulunuyor. Alman devinin diğer çalışanların haftalık 40 saat olan kontratlarını 35 saate düşürerek personel giderlerinde tasarrufa gitmesi bekleniyor.

Opel, başta yeni Corsa, Combo ve elektrikli modeller olmak üzere 2020 yılında piyasaya 9 yeni modelle gelecek.