Elon Musk açıkladı! Tesla'dan bir ilk daha

Tesla'nın kurucusu Elon Musk sosyal medya platformu Twitter'da elektrikli pickup isteyen kullanıcıya yönelik yaptığı açıklamada "Model Y'den hemen sonra bir kamyonet yapacağımıza söz veriyorum. Ana dizayn / mühendislik unsurları neredeyse 5 yıldır aklımda, yapmak için can atıyorum" dedi.

Haziran ayındaki raporlara göre Model Y, Tesla'nın Model 3 aracı ve Model 3 sedan versiyonu ile aynı platform üzerine kurulacak. Dolayısıyla Model Y bildiğimiz Tesla araçlarından çok da farklı olmayacak gibi görünüyor.