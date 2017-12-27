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açıkladı! 'dan bir ilk daha

'nın kurucusu üzerinden yaptığı açıklamada crossover tarzı Model Y'nin ardından bir elektrikli pickup modeli hazırlığında olduklarını doğruladı

Giriş Tarihi: 27.12.2017 11:52 Güncelleme Tarihi: 27.12.2017 12:18
Elon Musk açıkladı! Tesla'dan bir ilk daha

'nın kurucusu platformu Twitter'da elektrikli pickup isteyen kullanıcıya yönelik yaptığı açıklamada "Model Y'den hemen sonra bir kamyonet yapacağımıza söz veriyorum. Ana dizayn / mühendislik unsurları neredeyse 5 yıldır aklımda, yapmak için can atıyorum" dedi.

Haziran ayındaki raporlara göre Model Y, Tesla'nın Model 3 aracı ve Model 3 sedan versiyonu ile aynı platform üzerine kurulacak. Dolayısıyla Model Y bildiğimiz Tesla araçlarından çok da farklı olmayacak gibi görünüyor.

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Elon Musk açıkladı! Tesla'dan bir ilk daha
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