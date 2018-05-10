Otomotiv sektörü "hurda teşviki uygulama yönetmeliği"ni bekliyor

Kamuoyunda "torba yasa" olarak bilinen, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" 2019 yılı sonuna kadar olmak üzere 16 yaş ve üzerindeki araçlar trafikten sildirilir ve imha edilirse, bu araç karşılığında yeni alınan aynı cinsten araç için 10 bin liraya kadar ÖTV teşviki getiriyor.

Erce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 27 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan 7103 Sayılı Kanun'un otomotiv sektörünü yakından ilgilendirdiğini söyledi.

Yeni vergi düzenlemelerini içeren kanunda yer alan düzenlemelerden birinin de hurda araç uygulaması olduğuna dikkati çeken Erce, "16 yaş üstü aracı hurdaya ayırarak veya ihraç ederek kayıt ve tescilden silinmesinin sağlanması durumunda, yeni araç alımlarında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi uygulaması yapılacak." diye konuştu.

Erce, Türkiye'nin en önemli problemlerinden birinin "yaşlı araç parkı" olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"2017 yılı sonu itibarıyla TÜİK verilerine göre toplam araç parkı (otomobil ve ticari araç toplamı) 17 milyon adedi aşmış durumdadır. Bu verilere göre yaklaşık 6 milyon 16 yaş üstü otomobil ve ticari vasıta bulunuyor. Yaşlı araç parkı ve beraberinde çevreye olumsuz yansımaları, ülkemizde ele alınması gereken önemli bir sorundu. Yaşlı araç parkının beraberinde getirdiği, trafik kazaları, emisyon artışı, yüksek bakım, onarım ve yüksek akaryakıt maliyetleri gibi birtakım problemler söz konusudur. Bu sebeple ilgili düzenlemeyi ifade etmeye çalıştığım problemlerin düzeltilmesi açısından memnuniyet verici buluyoruz."

"TEŞVİKİN UZATILMASINI UMUT EDİYORUZ"

Söz konusu düzenlemenin 2017 yılında yakalanan büyüme ivmesini destekleyeceğini, 2018 ve 2019 yılları için iç tüketim dinamiklerinin hayata geçirilmesi noktasında pozitif katkıda bulunacağını dile getiren Erce, şunları kaydetti:

"Hurda teşvikiyle araç parkının gençleştirilmesine yönelik adımların atılacağı inancı içindeyiz. Bizim beklentimiz bir an önce kanunlaşan hurda teşvikiyle ilgili uygulama yönetmeliğinin çıkması. Umudumuz bu ay içinde bu yönetmeliğin devreye girmesi. Ayrıca bu teşvikin sadece 2019 sonuna kadar değil, sürdürülebilir olması önemli. 16 yaşın üzerinde yaklaşık 6 milyon araç söz konusu, bunların gençleştirilmesi ciddi bir süre alacaktır. Onun için 2019 yılı sonundan itibaren de bu teşvikin uzatılmasını umut ediyoruz. Eğer bunu yapabilirsek hem araç parkımızı gençleştirme ihtimalimizi artırmış hem de iç tüketimi biraz daha artırarak ekonominin büyümesine destek sağlamış oluruz."