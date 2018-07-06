Volkswagen Golf R’ın gücü düşürüldü

Alman firma, WLTP'nin emisyon normlarını karşılayabilmek için Golf R'da kullanılan 2.0 litre hacmindeki turboşarjlı benzinli motorun 310 bg'lik gücünü 300 bg'ye çekti.

Autocar TR'nin haberine göre bir Volkswagen yetkilisi, "Yeni normlar bağlamında egzoz ve motor ayarlamalarında çeşitli güncellemeler yapıldı. Yeni Volkswagen Golf R modelleri, 300 bg güç üretecek" dedi.

ÜÇ KAPILI MODELİ OLMAYACAK!

Firma, siparişi alınmış otomobilleri de etkileyecek bu durum hakkında müşterilerin bilgilendirildiğini açıkladı. 5 kapılı şekilde ve çift kavramalı DSG şanzımanla satın alınabilecek Volkswagen Golf R, 3 kapılı veya manuel şanzıman seçenekleri sunmayacak.