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’ın gücü düşürüldü

’in en çok satılan hot-hatch modellerinden ’ın motor ünitesinin gücü, emisyon problemlerinden dolayı 300 bg’ye düşürüldü.

Giriş Tarihi: 6.7.2018 16:39 Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 17:18
Volkswagen Golf R’ın gücü düşürüldü

Alman firma, WLTP'nin emisyon normlarını karşılayabilmek için 'da kullanılan 2.0 litre hacmindeki turboşarjlı benzinli motorun 310 bg'lik gücünü 300 bg'ye çekti.

Autocar TR'nin haberine göre bir yetkilisi, "Yeni normlar bağlamında egzoz ve motor ayarlamalarında çeşitli güncellemeler yapıldı. Yeni R modelleri, 300 bg güç üretecek" dedi.

ÜÇ KAPILI MODELİ OLMAYACAK!

Firma, siparişi alınmış otomobilleri de etkileyecek bu durum hakkında müşterilerin bilgilendirildiğini açıkladı. 5 kapılı şekilde ve çift kavramalı DSG şanzımanla satın alınabilecek , 3 kapılı veya manuel şanzıman seçenekleri sunmayacak.

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Volkswagen Golf R’ın gücü düşürüldü
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