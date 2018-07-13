Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Otomobil Haberleri > Efsane Toyota Supra geri döndü

Efsane geri döndü

’nın spor otomobili efsanesi Supra, yeni nesliyle yollara dönmeye hazırlanıyor. Dünyanın büyük merakla beklediği spor otomobillerden biri olan , prototip olarak ilk kez uluslararası bir organizasyonda boy gösterdi.

Giriş Tarihi: 13.7.2018 12:08 Güncelleme Tarihi: 13.7.2018 12:11
Efsane Toyota Supra geri döndü

Binlerce otomobil tutkunun katıldığı dünyaca ünlü Goodwood" Hız Festivali'nde ilk kez sergilenen yeni Supra, Gazoo Racing'in renklerine boyanmış bir şekilde pistte tur attı.

6 SİLİNDİRLİ MOTORU VAR

Prototip Supra'yı projeden sorumlu şef mühendis Testuya Tada ve test sürücüsü Herwig Daenens kullandı. Yeni Supra, öne konumlandırılmış sıralı altı silindirli motora ve arkadan itişli sürüşe sahip. Tamamen sürüş eğlencesine ve performansa odaklanan Supra, 'nın yarış takımı Toyota Gazoo Racing ile birlikte geliştirilmiş.

Goodwood'da yeni Supra'nın yanı sıra modelin yarış otomobili versiyonu olan Toyota GR Supra Racing Concept ve Le Mans 24 Saati kazanan Toyota TS050 Hybrid de sergilendi. (Automagg)

Toyota, ABD'de en çok patent alan otomobil markası oldu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Efsane Toyota Supra geri döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN