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için pilot lisansına gerek yok

ABD'nin California eyaletinde pilot ehliyetine gerek duyulmadan kullanılabilecek tanıtıldı.

Giriş Tarihi: 13.7.2018 10:00 Güncelleme Tarihi: 13.7.2018 10:08
Uçan otomobil için pilot lisansına gerek yok

BBC'nin haberine göre, Opener şirketinin geliştirdiği "", saatte 100 kilometre hızla 40 kilometre yol alabiliyor.

BlackFly'ın, havacılık otoritesinin kullanımına izin verdiği 'da test edildiği, "2 kanata dağılan 8 itici sistemin" güç sağladığı tek kişilik kokpite sahip olduğu belirtildi.

BELİRLİ BİR EĞİTİMDEN DE GEÇMEK GEREKİYOR

Uçan arabayı kullanmak için pilot ehliyetine ihtiyaç olmasa da belirli bir eğitimden geçmenin gerektiği ifade edildi.

Üreticileri, BlackFly'ın ilk modellerinin pahalı olacağını ancak süreç içinde spor bir araç fiyatına satılmasının planladığını belirtiyor.

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Uçan otomobil için pilot lisansına gerek yok
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