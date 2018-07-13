Uçan otomobil için pilot lisansına gerek yok

BBC'nin haberine göre, Opener şirketinin geliştirdiği uçan araba "BlackFly", saatte 100 kilometre hızla 40 kilometre yol alabiliyor.

BlackFly'ın, havacılık otoritesinin kullanımına izin verdiği Kanada'da test edildiği, "2 kanata dağılan 8 itici sistemin" güç sağladığı tek kişilik kokpite sahip olduğu belirtildi.

BELİRLİ BİR EĞİTİMDEN DE GEÇMEK GEREKİYOR

Uçan arabayı kullanmak için pilot ehliyetine ihtiyaç olmasa da belirli bir eğitimden geçmenin gerektiği ifade edildi.

Üreticileri, BlackFly'ın ilk modellerinin pahalı olacağını ancak süreç içinde spor bir araç fiyatına satılmasının planladığını belirtiyor.