Opel'in üç modeline emisyon soruşturması

Almanya Ulaştırma Bakanlığı, Federal Motorlu Araç Otoritesi'nin (KBA) Opel tarafından üretilen 3 modelde emisyon değerlerinin yanlış gösterimini sağlayan teknoloji kullanıldığı iddiaları için duruşma düzenleyeceğini bildirdi.

GÜVENİLİR KANITLAR VAR

Bild am Sonntag gazetesi dün yayınladığı haberde KBA'nın elinde Opel'in bazı dizel modellerinde emisyon değerlerinin yanlış gösterildiğine dair güvenilir kanıtlar olduğunu yazmıştı.

Bild'e göre bu iddialar Euro-6 emisyon standartlarına göre donatılmış 60 bin Cascade, Insignia ve Zafira modeli aracı kapsıyor.