Mazda 6'nın Türkiye satış fiyatı nedir? Mazda 6'nın özellikleri ve çıkış tarihi

Mazda'nın üst orta sınıfta yer alan sedan modeli Mazda 6, yeni yüzüyle Eylül ayında Türkiye'de satışa çıkacak. Markanın "KODO - Hareketin Ruhu" tasarım diline sahip modeli, SKYAVTIC motor teknolojisinin yeni haline sahip. Mazda 6, maksimum yakıt verimliliği ve yüksek performansın vaat ediyor.

MAZDA 6 I-ACTIVSENSE TEKNOLOJİSİ VAR

Mazda 6 sürücünün olası tehlikelerden haberdar olması için geliştirilen i-ACTIVSENSE güvenlik teknolojisine sahip. Mazda'ya göre bu akıllı teknoloji, mümkün olan durumlarda çarpışmaları önlemeye ve kazanın kaçınılmaz olduğu durumlardaysa çarpışmanın şiddetini azaltmaya yardımcı oluyor.

i-ACTIVSENSE teknolojisine ek olarak Mazda Radar Hız Kontrol Sistemi (MRCC) ve Stop & Go, Adaptif LED Farlar (ALH), 360 derece Görünüm Monitörü ve Akıllı Hız Yardımcısı (ISA) gibi güvenlik desteklerine de sahip.

Yeni Mazda 6, 2.0 litrelik sedan benzinli SKYACTIV-G 165 Hp ve altı ileri otomatik şanzıman ile birlikte sunuluyor. Araç yeni WLTP/RDE test döngüleri koşullarına ve Euro 6d TEMP emisyon düzenlemelerine uyumlu.

MAZDA 6'NIN FİYATI

Yeni Mazda 6 modelinin eylül ayında Türkiye pazarında satışa sunulması planlanıyor. 2.0 litrelik sedan benzinli SKYACTIV-G 165 Hp versiyonun satılacağı aracın anahtar teslim fiyatının 271 bin 350 TL olacağı açıklandı.