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'nın satış fiyatı nedir? Mazda 6'nın özellikleri ve çıkış tarihi

yenilenen tasarımıyla eylül ayında yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Araç ülkemize 2.0 litrelik benzinli seçeneğiyle gelecek. İşte Mazda 6'nın fiyatı...

Giriş Tarihi: 24.7.2018 11:43 Güncelleme Tarihi: 24.7.2018 11:46
Mazda 6'nın Türkiye satış fiyatı nedir? Mazda 6'nın özellikleri ve çıkış tarihi

Mazda'nın üst orta sınıfta yer alan sedan modeli , yeni yüzüyle Eylül ayında 'de satışa çıkacak. Markanın "KODO - Hareketin Ruhu" tasarım diline sahip modeli, SKYAVTIC teknolojisinin yeni haline sahip. Mazda 6, maksimum yakıt verimliliği ve yüksek performansın vaat ediyor.

MAZDA 6 I-ACTIVSENSE TEKNOLOJİSİ VAR

Mazda 6 sürücünün olası tehlikelerden haberdar olması için geliştirilen i-ACTIVSENSE güvenlik teknolojisine sahip. Mazda'ya göre bu akıllı teknoloji, mümkün olan durumlarda çarpışmaları önlemeye ve kazanın kaçınılmaz olduğu durumlardaysa çarpışmanın şiddetini azaltmaya yardımcı oluyor.

i-ACTIVSENSE teknolojisine ek olarak Mazda Radar Hız Kontrol Sistemi (MRCC) ve Stop & Go, Adaptif LED Farlar (ALH), 360 derece Görünüm Monitörü ve Akıllı Hız Yardımcısı (ISA) gibi güvenlik desteklerine de sahip.

6, 2.0 litrelik sedan benzinli SKYACTIV-G ve altı ileri otomatik şanzıman ile birlikte sunuluyor. Araç yeni WLTP/RDE test döngüleri koşullarına ve Euro 6d TEMP emisyon düzenlemelerine uyumlu.

MAZDA 6'NIN FİYATI

Yeni Mazda 6 modelinin eylül ayında Türkiye pazarında satışa sunulması planlanıyor. 2.0 litrelik sedan benzinli SKYACTIV-G 165 Hp versiyonun satılacağı aracın anahtar teslim fiyatının 271 bin 350 TL olacağı açıklandı.

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Mazda 6'nın Türkiye satış fiyatı nedir? Mazda 6'nın özellikleri ve çıkış tarihi
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